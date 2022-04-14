Nalan: Tedavi olup Bodrum’a yerleştim

'Dur Bi Dinle' programına konuk olan Nalan, panik atak bozukluğu yaşadığı dönem bir yıl evden çıkamadığını söyledi. Şarkıcı, "Tedavi olup Bodrum'a yerleştim ve huzuru buldum" dedi.

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Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki ‘Dur Bi Dinle’ programının bu haftaki konuğu ‘Of Aman’ lakabıyla tanınan şarkıcı Nalan oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan Nalan, keşfediliş hikayesini şu sözlerle anlattı:

“Zeynep Talu, Garo Mafyan’a solist arıyordu. Bana onunla Altın Pınar’ın barında buluşmamı söylediler. Fakat başka bir yerde çalıştığım için gitmedim. Zeynep Talu da çalıştığım bara gelip beni dinledi. Her şey öyle başladı.”

‘Of Aman’ lakabını kendisine Garo Mafyan’ın taktığını söyleyen Nalan “İlk albümüm çıktığında Garo abi, ‘Senin adın Of Aman Nalan. Ferdi Tayfur’un da kadın versiyonu olacaksın’ dedi. Arabesk müzik söylemem bekleniyordu. Ben de pop’un üzerine Türk müziği vokali yaptım. O albüm bela oldu bana. Bu yüzden yıllarca ‘Ne tarz yaptığını bilmiyor’ dediler” ifadesini kullandı.

“BİR YIL EVDEN ÇIKAMADIM”

Nalan, 2013-2016 yıllarında da panik atak bozukluğu yaşadığını anlattı:

“Neredeyse bir yıl evden dışarı çıkamadım. Çıktığımda da titriyor, arabayı kullanamıyordum. Kalp krizi geçiriyormuş gibi hissediyorum. Ölümden de korkmam aslında. ‘Bir şey olacak, öleceğiz’ ya da ‘Bana bir şey olmazsa onlara olacak’ hissiyle bir yıl geçti. Sonunda üstesinden gelmeye karar verdim. Doktora gittim ve panik atak tedavisi oldum”

Şarkıcı ardından Bodrum’a yerleştiğini ve huzuru orada bulduğunu anlattı.

“ŞARKICILIĞI BIRAKMADIM”

Nalan, ‘şarkıcılığı bıraktı’ iddialarıyla ilgili de “Asla işime veda etmedim. Ona yapışık doğdum. Arada ‘Bıraktı’ diye laflar dönüyor, duyuyorum. Birilerinin işine geliyor bu durum herhalde” diye konuştu.

“CEM UZAN BENİ ÇOK SEVİYOR”

Nalan, Cem Uzan’ın Star TV ve Kral TV sahibiyken kendisine teklifte bulunduğunu söyledi. Nalan açıklamasında “Sevgili Cem Uzan beni çok seviyor ben de Allah var şimdi çok severim onu. Demiş ki ‘Nalan’a söyleyin ilk albüm zamanı mahkemesi de var gelsin bizimle çalışsın, onu üzmeyiz.’ Çok büyük bana, çok korktum. Onu da çok seviyordum bir anda başka bir şey ile karşılaşabilirim diye çok korktum ve geri kaçtım” dedi.

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