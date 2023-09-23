Naomi Campbell’dan uyuşturucu itirafı

Ünlü model Naomi Campbell, podyumlarda fırtına gibi estiği 90'lı yıllarda uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmek zorunda kaldığını itiraf etti.

Sozcu.com.tr

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Podyumların efsane modeli Naomi Campbell, kariyerinin en parlak döneminde travmalarla başa çıkmak için uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu söyledi.

Çocukluk travmalarının ve yakın arkadaşı modacı Gianni Versace’nin öldürülmesinin acısıyla mücadele etmek için kokain kullanmaya başladığını anlatan 53 yaşındaki ünlü isim, “Neredeyse uyuşturucuyla kendimi öldürüyordum” dedi. The Super Models isimli belgesel programında konuşan Campbell, podyumlarda fırtına gibi estiği 90’lı yıllarda uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Uyuşturucunun acısını daha da artırdığını kaydeden model, “Bunun yaralarımı iyileştireceğini düşündüm ama öyle olmadı. Kaygı ve korkularımı artırdı” diye konuştu.

Campbell, daha önce çocukluğunda ailesinden uzak akrabalarının yanında büyümenin ruhunda derin yaralar açtığını söylemişti.

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