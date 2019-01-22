Naomi Campbell’ın Liam Payne ile birlikte olduğu iddia ediliyor

Şarkıcı Liam Payne ve ünlü model Naomi Campbell'in sevgili oldukları iddiası gündem oldu. Sosyal medyadan flörtleşen çift, 2019'un sürpriz aşkı olarak gösteriliyor...

Dünyaca ünlü model Naomi Campbell 2019’a hızlı bir giriş yaptı. Saçlarını kısacık kestiren, stilini tamamen değiştiren Campbell, şimdi de şarkıcı Liam Payne ile sürpriz bir aşk yaşıyor.

Sosyal medya hesaplarından birbirlerinin fotoğraflarına yorum yapan ikilinin bu flörtleşmeleri ise ‘2019’un sürpriz aşkı’ olarak nitelendirildi.

Liam Payne, geçtiğimiz gün Naomi Campbell’ın koyduğu bir fotoğrafa “Harika bir karakter. Bana bu bakışlarla bakma” yazdı. Naomi de buna karşılık verdi ve ünlü şarkıcının paylaşımının altına “Güzel ruh” yazdı…