Naomi Campbell’ın YouTube videosundaki detay herkesi şaşırttı

Temizlik hastalığı ve titizliği ile gündem olan Naomi Campbell, son olarak YouTube kanalına yüklediği video ile eleştirildi. Videoyu çeken kişiye korumalı kıyafet giydiren ünlü modelin bu hareketi 'Adam çekim yaparken mahvoldu' yorumlarına neden oldu...

Dünyaca ünlü top model Naomi Campbell, Germofobik, yani temizlik hastası… Uçağa binerken, bir yere giderken yanında sürekli temizlik ürünleri taşıyan Campbell, son olarak YouTube videosundaki detay ile ‘Pes’ dedirtti. Evinde çekim yapan ve daha önce etkinliklerde ve galalarda giydiği kıyafetlerin hikayelerini anlatan ünlü model, videosunu çeken kişiye, genellikle sağlık çalışanlarının corona virüsünden korunmak için giydiği kıyafeti giydirdi…

Videoyu çeken kişi ise ister istemez bir bölümde camdan yansıdı. Bunu gören izleyenler hemen detayı farketti ve bu kez temizlik hastası olan Naomi Campbell ile dalga geçmeye başladı. Pek çok kişi bu takıntısının abartı olduğunu, bazıları ise zaten çekim yapan kişi ile aralarında sosyal mesafe bıraktıklarını ve kıyafetin gereksiz olduğunu söyledi…