Naomi Watts, karantinada yaşadığı aksiliklerden dolayı isyan etti

Naomi Watts, karantinada yaşadığı aksiliklerden dolayı isyan etti

Corona virüsü salgını nedeniyle sosyal izolasyona giren Naomi Watts, evindeki tüm yardımcılarına izin vermek zorunda kalmış ve aynı gün içerisinde birçok talihsizliğe uğramıştı. Yaşadığı aksiliklerin ardından Watts, sosyal medya hesabından kriz anını özetleyen bir video paylaştı.

Corona virüsü salgını, Hollywood’un ünlü isimleri de dahil milyonlarca insanı evlerine kapattı. Sosyal izolasyon uygulayan Hollywood’un ünlü ismi Naomi Watts da bu isimlerden biri.

Sosyal izolasyon gereği evdeki yardımcılarına izin vermek zorunda kalan ünlü oyuncu, tüm ev işlerini kendisi hallediyordu. Fakat aynı gün içinde bir dizi aksiliğe uğrayan Watts, hislerini sosyal medya üzerinden yansıtmaktan çekinmedi.

Watts, aynı gün içinde hem elektrik süpürgesi, hem bulaşık makinesi hem de yazıcısı bozulunca dayanamadı. İçine düştüğü zor durumu anlatan bir video çekip takipçileriyle paylaşan Watts, bazı takipçilerinin duygularına da tercüman oldu.