Naomi Watts’tan kanlı paylaşım: Eski sevgilisine gönderme mi?

Naomi Watts'ın son Instagram paylaşımı olay oldu. Ünlü oyuncu, sosyal medya platformunda üzerine kan sıçramış görüntüsünü paylaşırken Lady Machbeth'ten de alıntı yaptı. Watts'ın paylaşımının, eski sevgilisi ve çocuklarının babası Liev Schreiber'ın paylaşımından hemen sonra gelmesi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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2005 yılından beri birlikte olan Naomi Watts ve Liev Schreiber birlikteliklerini iki çocukla taçlandırdıktan sonra 2016’da ayrılma kararı aldılar. 11 yıllık ilişkiden sonra çocukları için hâlâ görüşmeye devam eden çift sosyal medya üzerinden de sık sık iletişim kuruyorlar.

Son olarak Schreiber, 28 Eylül’de Watts’ın doğum gününü Instagram’dan bir fotoğrafla kutladı. Ancak Schreiber’ın kutlama paylaşımında sadece kendisi ve iki çocukları yer alıyordu.

Schreiber’ın paylaşımından kısa bir süre sonra Watts’tan kinayeli bir paylaşım geldi.

Güzel oyuncu üzerine kan sıçramış gibi bir görüntüyle beraber poz verirken Lady Machbeth’in sözlerini ekledi: “Dışarı seni lanet olası nokta. Dışarı!”

Watts paylaşımının, Schreiber’a bir gönderme mi yoksa Cadılar Bayramı için bir hazırlık mı olduğunu belirtmese de çiftin hayranlarından paylaşımın kinayeli olduğuna dair yorumlar geldi.

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