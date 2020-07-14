Naya Rivera kimdir? Hangi filmlerde oynadı?

ABD'li ünlü oyuncu Naya Rivera'nın ölü bulunması sebebiyle hakkında birçok ayrıntı merak edilmeye başlandı. Naya Rivera'nın hayatı kadar oynadığı filmler ve diziler de araştırılıyor. İşte detaylar...

Naya Rivera’nın gölde kaybolması sonrasınra aramalar sürüyordu ve acı haber geldi. Naya Rivera’ya cansız olarak ulaşıldı. Ölümünün ardından Naya Rivera hakkında detaylar merak konusu oldu işte hayat hikayesi…

NAYA RIVERA KİMDİR?

Amerikalı aktris, şarkıcı ve modeldir. En bilinen rolü müzikal komedi dizisi Glee’deki Santana Lopez rolüdür.

Naya Rivera, Kaliforniya Valencia’da büyüyüp ve Los Angeles ve çevresinde yaşamıştır. Rivera yarı Porto Rikolu, çeyrek Afrika ve çeyrek Alman kökenlidir. Anne ve babası Yolanda ve George Rivera’dır. Erkek kardeşi Mychal Rashawn Rivera Ulusal Futbol Ligi takımlarından Oakland Raiders da Amerikan futbolu oynamaktadır. Kız kardeşi Nickayla Rivera ise podyum mankenidir.

Rivera Henüz bebekken Kmart reklamlarında oynamıştır. Ancak ilk önemli oyunculuk deneyimi dört yaşındayken “Hillary Winston” karakteri ile Eddie Murphy’ nin yapımcılığını yaptığı The Royal Family (1991) olmuştur. 1992 ve 2002 yılları arasında çeşitli yapımlarda küçük rollerde yer almıştır. The Fresh Prince of Bel-Air, Family Matters, Live Shot, Baywatch, Smart Guy, The Jersey, House Blend, Even Stevens ve The Master of Disguise bunlardan bazılarıdır. 2002 yılında , B2K’nın ” Why I Love You” müzik videosunda ortaya çıktı. Daha sonra 8 Simple Rules ve CSI: Miami dizilerinde yer aldı.

Naya Rivera 2009’da müzikal komedi dizisi Glee’ye Santana Lopez karakteri olarak katıldı. Santana Lopez dizide lezbiyen bir cheerio’dur ve Heather Morris tarafından canlandırılan hayatının aşkı ve ruh eşi Brittany Pierce ile birliktedir. Dizinin ilk bölümünde Quinn Fabray (Dianna Agron)’in arkadaşı olarak göründü fakat Santana’ nın rolü, ilk sezon boyunca büyüdü. Rivera Dizi boyunca seslendirdiği pek çok şarkı ile övgüler aldı.

OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER

Sinema

The Master of Disguise ( 2002 )

Glee: 3 Boyutlu Konser Filmi ( 2011 )

At The Devil’s Door ( 2014 )

Televizyon

Kraliyet Ailesi – TV dizisi, 15 bölüm ( 1991 – 1992 )

Bel Air Fresh Prince – TV dizisi, ( 1992 )

Family Matters – TV dizisi ( 1992 – 1993)

Live Shot – TV dizisi ( 1995 )

Baywatch – dizi, ( 1996 )

Smart Guy – TV dizisi ( 1997 – 1999 )

House Blend – TV filmi ( 2002 )

Even Stevens – TV dizisi ( 2002 )

8 Simple Rules – TV dizisi ( 2004 )

Bernie Mac Show – TV dizisi, 6 bölüm ( 2002 – 2006 )

CSI: Miami – TV dizisi, ( 2008 )

Glee – Dizi ( 2009 – 2015 ) – Santana Lopez

Devious Maids – TV Dizisi( 2015 ) – Blanca Alvarez