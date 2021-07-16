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Naz Çağla Irmak, Demir Kadın için saçlarını kazıttı

Kansere karşı verdiği mücadelesiyle kalplerde yer edinen, 2019'da ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay'ın yaşam öyküsünü konu alan 'Demir Kadın Neslican' filminin çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Filmde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak, rolü için saçlarını kazıttı.

Güncellenme: 08:56, 16/07/2021
Hayat HaberleriMagazin
Naz Çağla Irmak, Demir Kadın için saçlarını kazıttı

Neslican Tay’ı hakkıyla canlandırmak için büyük çaba sarf eden Naz Çağla Irmak, Neslican’ın ilham veren yaşam öyküsünü en gerçekçi haliyle beyazperdeye taşımayı hedefliyor.

AİLENİN DESTEĞİ VAR

Neslican’ın ailesinin onayı ve desteğiyle hayata geçirilen Demir Kadın Neslican filmi yakında izleyiciyle buluşacak.

Film, Neslican’ın kanser teşhisi ile başlayan zorlu tedavi sürecini, süreç boyunca ailesinden, çevresinden ve sosyal medya üzerinden kendisine gelen güçlü desteği, hayalleriyle sıkı sıkıya bağlandığı ilham dolu yaşamını konu alacak.

Yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği Demir Kadın Neslican filminin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.

“KAYBEDERSEM BİLE SAVAŞARAK KAYBEDECEĞİM”

21 yaşında üç kez kanseri yenen Neslican Tay, son kez kansere yakalandığında da “Kaybedersem bile savaşarak kaybedeceğim” diyerek kanserle var gücüyle mücadele edeceğini dile getirmişti. Ancak Neslican 2019 yılında hayatını kaybetmişti.

film İlker Aksum Kadın kanser Mesut Akusta sosyal medya Türkiye
Yayınlanma Tarihi:08:51,