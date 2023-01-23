Naz Çağla Irmak: Torpilli lafından çok korkuyordum

Oyuncu Naz Çağla Irmak konuk olduğu 'Dayı Şov' programında "annesinden dolayı torpilli" denilmesinden çok korktuğunu ifade etti.

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Kanserle mücadelesiyle tanınan Neslican Tay’ın hayat hikayesini anlatan ‘Demir Kadın: Neslican’ isimli filmin başrolünde oynayan Naz Çağla Irmak, ‘Dayı Şov’a konuk oldu.

Programda filmden bahseden Irmak, “Set çok güzel geçti. Bu kadar zor bir süreci anlatan bir setin bu kadar keyifli geçeceğini düşünmezdim. Normalde setlerde çok şaka yapılır ya. Film hakkında kimse şaka yapmadı. Bir kez biri hafif bir şaka yaptı ve anladı ki bu sette şaka yapılmayacak” dedi.



“ANNEMİN MENAJERİYLE ÇALIŞMADIM”

Oyuncu Hülya Gülşen’in kızı olan Naz Çağla Irmak, bu sebeple sektöre girmesinin daha kolay olup olmadığına yönelik soruya da şu yanıtı verdi:

“Ben özellikle o torpilli lafından çok korktuğum için annemin menajeriyle bile çalışmadım. Kendim menajerlik şirketlerine mail yolladım. Ama yani bir noktada onun arkadaşları, onun kızı olarak beni tanıdıkları için belki benim isteğim dışında olmuştur.”