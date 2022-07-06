HAYAT
Abone Ol

Naz Elmas ile Erol Özmandıracı anlaşmalı boşandı 

Oyuncu Naz Elmas ve Erol Özmandıracı 2019 yılında evlenmişti. Bir süredir evliliklerinde anlaşmazlık yaşayan çift, evliliklerini sonlandırma karar aldı. Naz Elmas ve Erol Özmandıracı bugün anlaşmalı olarak boşandı.

Hayati ARIGAN
Yayınlanma: 16:12 - 06 Temmuz 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Naz Elmas ile Erol Özmandıracı anlaşmalı boşandı 

15 Aralık 2019’da Esma Sultan Yalısı’nda görkemli düğün töreniyle oyuncu Naz Elmas ve iş insanı Erol Özmandıracı dünya evine girmişti. Geçen aylarda çiftin evliliklerinde anlaşmazlık yaşanmıştı.

TEK CELSEDE BİTTİ

Evliliklerini kurtaramayan çift mahkemeye başvurdu. Naz Elmas ve Erol Özmandıracı bugün Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak boşandı.

Pelin Batu ile Macit Bitargil boşandı İlginizi Çekebilir Pelin Batu ile Macit Bitargil boşandı
aile düğün Dünya oyuncu