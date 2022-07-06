Naz Elmas ile Erol Özmandıracı anlaşmalı boşandı
Oyuncu Naz Elmas ve Erol Özmandıracı 2019 yılında evlenmişti. Bir süredir evliliklerinde anlaşmazlık yaşayan çift, evliliklerini sonlandırma karar aldı. Naz Elmas ve Erol Özmandıracı bugün anlaşmalı olarak boşandı.
15 Aralık 2019’da Esma Sultan Yalısı’nda görkemli düğün töreniyle oyuncu Naz Elmas ve iş insanı Erol Özmandıracı dünya evine girmişti. Geçen aylarda çiftin evliliklerinde anlaşmazlık yaşanmıştı.
TEK CELSEDE BİTTİ
Evliliklerini kurtaramayan çift mahkemeye başvurdu. Naz Elmas ve Erol Özmandıracı bugün Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak boşandı.