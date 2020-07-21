Naz Elmas, yeni proje görüşmeleri için tatilini yarıda kesti

Oyuncu Naz Elmas, geçtiğimiz günlerde köpeği ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Uzun bir süredir tatilde olan Elmas, yeni sezon öncesi görüşmeler için İstanbul’a geldiğini söyledi. Elmas, “Hem sinema hem de dizi projelerimiz var. Bugün de toplantılarımız oldu. Tatildeydim bir süreliğine bu iş yoğunluğu ve toplantı trafiğinden dolayı İstanbul’a geldim. Bu hafta da bu görüşmelerimizi gerçekleştirip, sonra tekrar Bodrum’a döneceğim” açıklamasında bulundu.