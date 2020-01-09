Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı’ya kızının annesinden sürpriz dava

Oyuncu Naz Elmas ile geçtiğimiz 15 Aralık'ta evlenen ünlü işadamı Erol Özmandıracı'ya evlilik dışı ilişkiden doğan kızının annesi hostes Merve Nur B.'den sürpriz bir dava geldi. İki yaşındaki kızı için aylık 20 bin TL nafaka isteyen Merve Nur B. mahkemeden, işadamı Erol Özmandıracı ile kızının düzenli bir kişisel ilişki ile iletişim kurulmasına karar verilmesini istedi.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL

Havacılık sektöründe VIP hostes olarak çalışan Merve Nur B., hayatını kısa süre önce oyuncu Naz Elmas ile birleştiren ünlü işadamı Erol Özmandıracı’ya evlilik dışı ilişkilerinden doğan 2 yaşındaki kızları için nafaka ve baba ile kızın kişisel iletişimi için dava açtı.

İstanbul Aile mahkemesi’ne avukatı Handan Bakbak aracılığıyla başvuran Merve Nur B. dava dilekçesinde işadamı Erol Özmandıracı ile 2014’te tanıştıklarını, beraberlik yaşamaya başladıklarını iddia etti. Özmandıracı’nın evine yerleştiğini belirten Merve Nur B. dilekçesinde bu ilişkiden yaşadığı hamileliğini talihsiz bir şekilde sonlandırdığını, ancak ilerleyen dönemde işadamının ısrarı ile anne olduğunu belirtti.

Doğumun ardından daha geniş bir eve taşındıklarını belirten hostes Merve Nur B., ancak işadamının bir artı bir daire tutarak bebeğini bakıcısıyla burada yaşamasına karar verdiğini ileri sürdü.

“LOĞUSA İKEN ŞİDDET GÖRDÜM”

Minik bebeğini komşuya gider gibi emzirdiğini belirten Merve Nur B. dilekçesinde 10 günlük loğusa iken Özmandıracı’dan tekme yediğini de iddia etti. Kızını doğumunun ardından, Erol Özmandıracı’nın tavırlarının değiştiğini belirten Merve Nur B. dilekçesinde evden kovularak ekonomik şiddete uğradığını ileri sürdü,

Hostes B., Özmandıracı’nın kendisinin yaptırdığı dairelerden birine taşınmalarını sağladıktan sonra terk ettiğini dilekçesinde anlattı.

“BEBEĞİM BABASIZ GİBİ BÜYÜMESİN”

Hostes Merve Nur B. dilekçesinde hayatını birleştirmeyi düşündüğü işadamının kendisini aldattığını, aşağıladığını, bebeği ile mağdur edildiğini ancak çocuğunun babasız gibi muamele görmesi üzerine dava açmak zorunda kaldığını belirtti.

Geçtiğimiz yıl Özmandıracı’nın kızını sadece iki kere gördüğünü belirten Merve Nur B., mahkemeden baba ile kızı arasında düzgün bir iletişim ve ilişkinin kurulmasını, aylık 20 bin TL tedbir nafakası bağlanmasını istedi.