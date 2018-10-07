Naz Mila’dan olay dövme!

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Naz Mila, göğüs altından dizine kadar yaptırdığı dövmesiyle sosyal medyayı salladı. Takipçileriyle her anını paylaşan 27 yaşındaki Mila, göğüs altından diz kapağına kadar bir dövme yaptırdığı anları da paylaşmayı ihmal etmedi.

Takipçilerinden profesyonel bir dövmeci önerisi isteyen Naz Mila, dün gittiği salonda yaptırdığı dövmesiyle herkesi şaşırttı. Vücudunun çeşitli yerlerinde dövme olan Mila, bu sefer vücudunun bir kısmını kaplayan yazılı dövmesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. ‘Yanlışlarımdan dolayı beni sadece Tanrı yargılayabilir…’ yazılı dövmesiyle poz veren Mila’nın geçtiğimiz gün Instagram hesabı şikayet sebebiyle kapatılmıştı. Mila’nın cesur fotoğrafları bazı takipçilerini rahatsız etmişti. Ancak Mila hesabını yeniden açtırmayı başardı ve paylaşımlarını sürdürüyor!