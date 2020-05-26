Nazan Öncel: Bir çocuğun bayram günü cezaevine konulmasını…

Şarkıcı Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla pek çok ismin eleştirdiği bir konuya değindi. Öncel, anneleriyle birlikte demir parmaklıklar ardına konulan çocuklar hakkında paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden gündeme dair konularda da paylaşımda bulunan ve yanlış bulduğu konularda düşüncelerini açık açık paylaşmaktan da geri durmayan Nazan Öncel, bu defa da anneleriyle birlikte cezaevine konulan çocuklar hakkında bir paylaşımda bulundu. Tutuklanan HDP'li meclis üyesi Gönül Aslan ve 3 yaşındaki oğlu Dilgeş’in Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilmesi üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Öncel konuyla ilgili olarak şunları yazdı:

“Annelerin çilesini çocuklar, bebekler çekiyor. Bir çocuğun bayram günü cezaevine konulmasını aklım almıyor, aklım alsa kalbim almıyor. İstatistikler cezaevlerinde annesiyle birlikte kalan 780 bebe var diyor. Beni ne siyasi boyutu, ne sağ, ne de solu ilgilendiriyor; üç yaşındaki bir çocuğun yeri evidir, arkadaşlarıyla, kardeşleriyle koşup oynayacağı, top sektireceği sokağıdır. Sövüp sayabilirsiniz, dert değil. Çocuk onlar çıcuk! Elini kalbine koy da konuş”