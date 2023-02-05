Nazan Öncel: Yedi senedir kendime hiçbir şey almıyorum

Sanatçı Nazan Öncel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Nazan Öncel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yedi yıldır kendisine yeni bir şey almadığını ve 110 parçayla yaşama kararı aldığını söyledi.

“KENDİME ‘ÖLÜM VAR UNUTMA’ DİYORUM”

Sanatçı, “7 senedir kendime hiçbir şey almıyorum, aksine diş fırçası dahil kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim. Hafifledikçe rahatladım. Sırada evi 2+1’e indirmek var. Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz. ‘Ölüm var unutma diyorum’ kendime. Ben de geç uyananlardanım” ifadelerini kullandı.

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