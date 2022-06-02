Nazan Öncel’den ‘sürtük’ tepkisi
Şarkıcı Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gezi eylemcilerine ‘Sürtük’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemcilerine “Bunlar çürük, bunlar sürtük” demesine tepkiler sürüyor.
Şarkıcı Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan’a tepki gösterdi.
Öncel, “Sokak Kızı olalı 50 sene, sürtük olalı bir gün oluyor, fahişelik mertebesine ne zaman erişiriz bekleyelim görelim” ifadelerini kullandı.
Öncel, mesajına ‘sürtük’ etiketini de ekledi.