Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Nazan Öncel’in bayram hazırlığı

Nazan Öncel bayram hazırlıklarına başladı. Sanatçı dikiş makinesi önünde çekilen videosunu sosyal medya hesabından "Bayram hazırlıkları. 53 yıllık emektar makinem" notuyla paylaştı.

Güncellenme: 14:33, 14/07/2021
Hayat HaberleriMagazin

Nazan Öncel bayram için kardeşine elbise dikiyor. Daha önce verdiği bir röportajda dokuz yaşında dikiş dikmeyi öğrendiğini belirten Öncel, dikiş makinesinin başına geçti. Kardeşine bayramlık elbise diken sanatçı, o anlarda çekilen videosunu Instagram'da da paylaştı.

“DERS DE ÇALIŞTIM ŞARKI DA YAZDIM”

Öncel dikiş yaptığı videonun altına şu notu düştü:

53 yıllık emektar makinem. Okul çağımda ders çalışmak için masa olarak kullanırdım, lazım olduğunda dikiş dikerdim. ‘’arınsız Yarın’ı da burada yazmıştım.”

Instagram okul sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:14:19,