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Nazan Şoray’dan cesur sahne kıyafeti
Nazan Şoray’dan cesur sahne kıyafeti
Nazan Şoray, önceki gün komedyen Okan Bayülgen'in mekanında sahne aldı. Şoray'ı kardeşleri sahne aldığı mekanda yalnız bırakmadı.
Magazin 29 Eylül 2019 - 09:23

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ

Türk sinemasında ‘Sultan’ lakabıyla anılan Türkan Şoray’ın kardeşi Nazan Şoray, Şişli’de bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu. Nazan Şoray’ı kardeşleri Türkan Şoray ve Figen Çevik Gezer, bu özel gecede yalnız bırakmadı.

SAHNE KIYAFETİYLE GÖZ DOLDURDU

Nazan Şoray, sahneye kendisi için özel olarak hazırlanan bir elbiseyle çıktı. Yaklaşık olarak 3 saat boyunca sahne performansı sergileyen 65 yaşındaki Şoray, bacak yırtmacı ve göğüs dekoltesiyle cesur bir görünüm sergiledi.
Nazan Şoray, sahne sıraısnda kendisini dinlemeye gelen kardeşleriyle hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi.

Nazan Şoray, Figen Çevik Gezer, Türkan Şoray

Nazan Şoray, Figen Çevik Gezer, Türkan Şoray

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Son güncelleme: 09:24 - 29.09.2019