Nazan Şoray’dan cesur sahne kıyafeti

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ



Türk sinemasında ‘Sultan’ lakabıyla anılan Türkan Şoray’ın kardeşi Nazan Şoray, Şişli’de bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu. Nazan Şoray’ı kardeşleri Türkan Şoray ve Figen Çevik Gezer, bu özel gecede yalnız bırakmadı.

SAHNE KIYAFETİYLE GÖZ DOLDURDU



Nazan Şoray, sahneye kendisi için özel olarak hazırlanan bir elbiseyle çıktı. Yaklaşık olarak 3 saat boyunca sahne performansı sergileyen 65 yaşındaki Şoray, bacak yırtmacı ve göğüs dekoltesiyle cesur bir görünüm sergiledi.

Nazan Şoray, sahne sıraısnda kendisini dinlemeye gelen kardeşleriyle hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi.