Nazlı Çelik kimdir? Nazlı Çelik nereli ve kaç yaşında?

Nazlı Çelik, 1977 doğumludur. 16 Mart 2016 tarihinde Mardin Nusaybin'e giderek, orada yaşanan olayları yaşayarak anlatması ile gündem olan Nazlı Çelik hakkında merak edilenler haberimizde... Nazlı Çelik nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV Ana Haber sunuculuğu görevini yürüten Nazlı Çelik hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Nazlı Çelik kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

NAZLI ÇELİK KİMDİR?

Nazlı Çelik, 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta okulu İstanbul'da, lise eğitimini İsviçre'de bulunan Amerikan Okulu T.A.S.I.S (The American School In Switzerland) yatılı okulunda tamamlamıştır.

Üniversite eğitimi için Amerika'nın Boston şehrindeki Emerson Üniversitesini tercih eden Nazlı Çelik burada televizyon-video ve psikoloji olmak üzere çift dalda, yüksek onur listesinden mezun olmuştur. 1999 yılında Türkiye’ye döndükten sonra, NTV Haber’de polis adliye muhabirliği yaptı.

Muhabir olarak başladığı görevini 5 yıl sürdüren isim “Güne Başlarken” adlı sabah kuşağında, kent hikayeleri ve portrelerinin yer aldığı “şehir notları” adlı bölümü hazırladı.

2002 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı’nın davetlisi olarak Beyaz Saray ve Pentagon gezilerini içeren bir eğitim gördü. 2005 yılında Star TV’ye geçen Nazlı Çelik, 2008 yılında Uğur Dündar’ın Star Ana Haberi sunduğu sırada muhabirlik yapmıştır. 2011 yılında Uğur Dündar’ın Star TV’den’den ayrılmasının ardından üzerine hafta içi haberlerini sunmaya başlamıştır.

Bir çok ödül kazanan başarılı Nazlı Çelik, 1999 yılında işadamı Burak Öztarhan ile 2002 yılında evlendi. 2012 yılında boşandı. Çiftin bu evlilikten Kayra adında bir çocuğu oldu.

Halen Star TV Ana Haber Bülteni’ni sunmaya devam eden Nazlı Çelik, 1.62 metre boyunda 55 kilo ve Başak burcudur.

Programları:

1999: Seçim 1999 (NTV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

1999-2005: NTV Haber (NTV)

2002: Seçim 2002 (NTV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

2004: Seçim 2004 (NTV) (Erdoğan Aktaş ve Bahar Feyzan ile birlikte)

2005-2006: Nazlı Öztarhan ile Gece Haberleri (Star TV)

2006: Kırmızı Koltuk (Star TV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

2006-2008: Star TV Ana Haber Bülteni (Star TV)

2007: Türkiye’nin Seçimi 2007 (Star TV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

2008-2011: Haftasonu Haberleri (Star TV)

2011-halen: Star TV Ana Haber Bülteni (Star TV)

2014: Nazlı Çelik ile Star’da Seçim 2014 (Star TV)

Ödülleri:

2014 – Altın Kelebek, En iyi Sunucu Ödülü

2015 – Haliç Üniversitesi, Yılın En iyi Haber Programı

2015 – Marmara Üniversitesi, Yılın En İyi Anchorwomeni Ödülü,

2016 – Altın Kelebek, En İyi Kadın Haber Sunucusu Ödülü