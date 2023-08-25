Nazlı Sabancı’dan ilk aile pozu
15 Ağustos'ta ilk bebeğini dünyaya getiren Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabından kızı ve eşi Hacı Sabancı ile aile pozunu yayınladı.
Hacı Sabancı (35) ile Nazlı Kayı (28), 10 Ekim 2021’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında sade bir nikâhla dünyaevine girmişti.
25 Haziran 2022’de de Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün töreni yapan çiftin ilk bebekleri de 15 Ağustos’ta dünyaya geldi.
Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı’nın adını verdiği kızı Arzu Alara ve eşiyle ilk aile pozunu verdi.
“KELİMELER KİYAFETSİZ”
Nazlı Sabancı, birlikte çektirdikleri fotoğrafı Instagram hesabından “Kelimeler kifayetsiz” notuyla yayınladı.