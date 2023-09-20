Ne Grimes ne de iş… Elon Musk’ı meğer en çok Amber Heard üzmüş

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Elon Musk'ın hayatını anlatan kitap ses getirmeye devam ediyor. Biyografinin yazarı Musk'ın aşk hayatına dair detayları da ortaya çıkarırken, ünlü milyarderin en çok Amber Heard ile ilişkisi sırasında üzüldüğünü anlattı.

Sozcu.com.tr

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Tesla, SpaceX, Neuralink ve Twitter… Tüm dünya onu tanıyor, her adımını takip ediyor. Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, sadece iş dünyasındaki başarılarıyla değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor: Kanadalı şarkıcı Grimes ile birlikteliği, çocukları ve Hollywood’un sansasyonel isimlerinden Amber Heard ile ilişkisi…

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Walter Isaacson’ın kaleme aldığı biyografisinde Elon Musk’ın aşk hayatına dair bazı sırlar da ortaya çıkmış oldu.

Isaacson’a göre, hiçbir şey, Musk’ı Amber Heard ile olan ilişkisinden daha fazla incitmedi.

Elon Musk’ın biyografi yazarı, milyarderin oyuncu Amber Heard ile olan ilişkisinin ona çok zarar verdiğini, hatta Musk’ın babasıyla olan sorunlu ilişkisinden daha fazla canını yaktığını söyledi.

İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR İLİŞKİ

Isaacson, katıldığı bir podcast’te, “Her iki tarafın da bana anlattığı fırtına ve kargaşa, çekiciliğin bir parçasıydı. Hiçbir şey onu bu ilişkiden daha fazla üzemez” diyerek dikkat çekti.

Biyografide Heard, Musk’ı çok sevdiğini ancak Elon’un ateşi sevdiğini ve bazen ateşin onu yaktığını söylüyor.

Kitap, Musk’ın birçok romantik ilişkisindeki psikolojik karmaşayı da yansıtıyor. Ayrıca Musk ve Heard’ün ilişkisinden de detaylar içeriyor. İkilinin Musk’ın danışman olduğu ve Heard’ün rol aldığı Usta Dönüyor (Machete Kills) adlı aksiyon filminde çalışırken tanıştıkları belirtiliyor. Ayrıca Musk’ın erkek kardeşinin ve arkadaşlarının Heard’ü pek de sevmediğine dikkat çekiliyor.

Isaacson, Musk’tan çalkantılı romantik geçmişini açıklamasını istediğinde milyarder şu cevabı veriyor: “Genellikle bir aptalım, ama özellikle aşk konusunda.”

BABASIYLA OLAN SORUNLARI İLİŞKİLERİNİ ETKİLEMİŞ

Musk’ın üç çocuğunu paylaştığı eski eşi Kanadalı müzisyen Grimes ise Musk’ın kısmen babası Errol Musk ile olan ilişkisinden dolayı aşkı kaba veya istismarcı olmakla ilişkilendirdiğini söylüyor.

Musk’ın 2000’den 2008’e kadar evli olduğu ilk eşi Justine Wilson da ilişkileri hakkında konuşup “Onda kavgacı bir taraf var. Elon’la bir ilişki içinde olup da tartışmadan kalabileceğinizi düşünmüyorum” dedi.

Musk, 2017’de Rolling Stone’a verdiği bir röportajda; babasının çocukluğu boyunca kendisine zorbalık yaptığını ve onu küçük düşürdüğünü iddia emişti. Babasının akla gelebilecek hemen hemen her kötü şeyi yapmış korkunç bir insan olduğunu söylemişti.

Errol Musk ise oğlunun tüm iddialarını reddetti.

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