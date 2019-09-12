Nebahat Çehre: “4 bölümde biten dizide olmam”

Usta oyuncu Nebahat Çehre önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Alışveriş yapan Çehre, takside hep ön koltuğa oturduğunu söyledi. Mide tutması nedeniyle arabalarda ön koltuğu tercih ettiğini söyleyen Çehre, yakın bir zamanda Capri Adası’na tatile gitmeyi planladığını söyledi.

Türkiye’deki bazı tatil yörelerinde yapılan yüksek ücretlendirme ile ilgili soruları yanıtlayan Çehre, “Ben tatilde genelde arkadaşlarımın evinde kaldığım için öyle sorunlar yaşamıyorum ama maalesef dışarı çıkıp yemek yeyince bunları fark ediyor ve üzülüyorum” dedi.

İyi bir proje gelmediği için seçici olduğunu söyleyen Çehre “İyi ölçmek ve projeye girmek gerek, anlaşıp 4 bölümde biten dizilerde hiç olmak istemem o yüzden seçiciyim’ dedi.