Nebahat Çehre dizi yapmadığı için özgürlüğün tadını çıkardığını söyledi

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, Nişantaşı’nda yürürken objektiflere yansıdı. Basın mensupları ile sohbet eden Çehre, son dönemde dizi yapmadığı için özgürlüğün keyfini sürdüğünü söyledi. Usta isim, son dönemde ekranda olmadığının hatırlatılmasıyla ilginç bir açıklamada bulunup “Özgürlüğün tadını çıkarıyorum. Kafamıza göre bir iş çıksa yapacağız ama her zaman uygun bir şey gelmiyor, şimdilik dinlenmece yapıyorum” dedi.



Çehre ayrıca tüm dünyayı etkisi altına corona virüs salgınıyla ilgili olarak dışarıya çıkmaktan korkmadığını ve gün içinde birçok kez ellerini yıkadığını da anlatıp “Özel bir tedbirim yok ama kalabalık ve yabancıların olduğu yerlerde fazla bulunmaya gayret ediyorum, bol bol c vitamini alıyor, ellerimi yıkıyorum” dedi.