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Nebahat Çehre hastalıkları atlattı
Nebahat Çehre hastalıkları atlattı
Bir süredir hasta olduğu için evden dışarıya çıkmadığını söyleyen Nebahat Çehre "Önce gözümde çapaklar çıktı, sonra grip oldum. Ama şimdi toparladım" dedi...
Emre ÇEVİK
Magazin 3 Mart 2020 - 10:39

Ekranların başarılı oyuncusu Nebahat Çehre, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Her zaman olduğu gibi şıklığı ile göz dolduran Çehre, uzun bir süredir evde olduğunu söyledi. Başarılı oyuncu, “Bir süredir evdeydim. Gözümde çapaklar çıktı. Dört ayrı doktora gittim. Sonrasında grip oldum. Tam gribi atlattım derken tekrar yeniden gribe yakalandım. Çok şükür bugün biraz daha toparladım. Hem alışveriş yapayım, hem de arkadaşlarımla bir araya geleyim istedim” dedi.

Muhabirlerin, “Nazara mı geldiniz acaba?” sorusuna karşılık veren Çehre, “Estağfurullah, nazar demeyelim. Malum mevsim geçişleri ondan dolayı oldu demek daha doğru olur” açıklamasında bulundu.

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