Nebahat Çehre: “Kadın yürüyüş yaparken de şık olmalı”

Oyuncu Nebahat Çehre önceki gün Bebek’te görüntülendi. Yeni bir proje için bir araya gelen arkadaşıyla gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Moda sektörüne giriş yapan Nebahat Çehre “Moda da söz sahibi olduğumu birçok kişiden duydum ‘Neden yapmıyorsun’ sorusunu da çok duydum bende radikal bir karar alarak yeni bir projeye giriştim. Üzerimdeki kıyafet bizim tasarımımız genellikle bu tarz koleksiyon olacak. Benim için bir kadın yürüyüş yaparken de şık olmalı.Ben de çalışmalar yaptıkça koleksiyonumu genişletmeyi umuyorum“ dedi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE SIKLIKLA YÜRÜYÜŞ YAPTIM



Pandemi süreci boyunca sık sık yürüyüş yaptığını söyleyen Nebahat Çehre'nin formunu koruduğu görüldü. Öte yandan Çehre gazetecilerin “Yeni bir projede olacak mısınız?” sorusuna “Bambaşka bir karakterle ekranlara dönmek istiyorum çünkü bende kendimden bıktım. Farklı bir karakter olursa ekranlara dönmek isterim” dedi.

