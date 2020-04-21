Nebahat Çehre kimdir? Nebahat Çehre nereli ve kaç yaşında?

Nebahat Çehre, 1944 doğumludur. Henüz 15 yaşındayken Türkiye Güzeli seçilen Türk fotomodel, ses sanatçısı, manken, sinema ve dizi oyuncusu Nebahat hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Nebahat Çehre nereli ve kaç yaşında?

Kameralar karşısına ilk kez 1961 yılında yayınlanan Yaban Gülüm isimli sinema filmi ile geçen Nebahat Çehre hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Nebahat Çehre kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

NEBAHAT ÇEHRE KİMDİR?

Nebahat Çehre, 15 Mart 1944 yılında Samsun'da dünyaya gelmiştir. 5 yaşındayken İstanbul'a gelen Nebahat Çehre 15 yaşındayken Türkiye Güzeli seçilmiştir. Güzel seçildikten sonra fotomodel ve manken olarak uzun süre çalıştı. 1961’de Yaban Gülüm filmi ile ilk sinema deneyimini yaşadı.

1964 yılında Kamalı Zeybek filminin çekimlerinde Yılmaz Güney ile tanışan ve onun cazibesine kapılan Çehre, 30 Ocak 1967 tarihinde evlenmiştir. Ancak ikili 24 Nisan 1968 tarihinde boşanmıştır.

1976 yılında ikinci evliliğini Eski Galatasaraylı milli basketbolcu Yavuz Demir ile yaptı. Bu evliliği de uzun sürmedi ve 1979 yılında boşandı. 1970'li yılların başına kadar çok sayıda filmde rol almasına karşın, seks filmleri furyası ile beraber sinemadan uzaklaşan Çehre, bu dönemde şarkıcı olarak sahnelerde boy gösterdi. Bu dönemde bir Sezen Aksu bestesi olan Büklüm Büklüm ile hayranlarının büyük beğenisini kazanan Çehre, ikinci eşinden ayrılmasının ardından oyunculuğa dönerek ağırlıklı olarak sinema dizilerinde rol aldı.

2000'li yıllarda tekrar beyaz perdeye dönen Nebahat Çehre, Haziran Gecesi, Aşkı Memnu, Muhteşem Yüzyıl gibi pek çok önemli televizyon dizisinde rol alarak yeni nesile de kendisini sevdirmeyi başarmıştır. 18. Altın Koza Film Festivali’nde Onur Ödülü kazanmıştır.

Nebahat Çehre'nin rol aldığı diziler ve filmler:

Hayatım Kategori2018 – Yuvamdaki Düşman (Olcay) (TV Dizisi)

2017 – Çirkin Kral Efsanesi (Sinema Filmi)

2015 – Kanlı Ocak (Hatice Ana) (Sinema Filmi)

2014 – Kara Para Aşk (Zerrin Denizer) (TV Dizisi)

2013 – A.Ş.K. (Neslihan) (TV Dizisi)

2012 – Yanımda Kal (Kısa Film)

2011 – Muhteşem Yüzyıl Ayşe Hafsa Sultan (TV Dizisi)

2008 – Para=Dolar (Asya Zeren) (TVFilmi)

2008 – 2009 – Aşk-ı Memnu (Firdevs Yöreoğlu) (TV Dizisi)

2006 – Dün Gece Bir Rüya Gördüm (Sinema Filmi)

2006 – Candan Öte (Nihan Özüm) (TV Dizisi)

2004 – Yadigar (Bülent) (TV Dizisi)

2004 – Haziran Gecesi (Kumru Aydın) (TV Dizisi)

2003 – Yeşilçam Denizi (Tv Programı)

2002 – Zalim (TV Dizisi)

2002 – Kardelen (Şeyda) (TV Dizisi)

2002 – Gülüm (Sevim) (Sinema Filmi)

2001 – Yeni Hayat (Asya Zeren) (TV Dizisi)

2001 – Derman Bey (Ela) (TV Dizisi)

2001 – Babam ve Biz (TV Dizisi)

1992 – Yedikuleli Mihriban (Mihriban) (TV Dizisi)

1988 – Yaşamak (Öğretmen) (Sinema Filmi)

1988 – Kimlik (Hoca’nın Karısı) (Sinema Filmi)

1987 – Eski Sevdalar Gibi (Nebahat) (Sinema Filmi)

1986 – Güneşteki Leke (Sinema Filmi)

1985 – Kahreden Gençlik (Aynur) (Sinema Filmi)

1975 – Yarış (Gizemli Kadın) (Sinema Filmi)

1974 – Beş Tavuk Bir Horoz (Meryem) (Sinema Filmi)

1972 – Kan Dökmez Remzi (Sinema Filmi)

1972 – Aynı Yolun Yolcusu (Tülin Aydan) (Sinema Filmi)

1972 – Alçaklar Cehenneme Gider (Nevin) (Sinema Filmi)

1971 – İntikam Kartalları (Sinema Filmi)

1971 – Sürgünden Geliyorum (Ayşe ) (Sinema Filmi)

1971 – Elmacı Kadın (Sinema Filmi)

1971 – Afacan Küçük Serseri (Kendisi) (Sinema Filmi)

1970 – Yaşamak İçin Öldüreceksin (Sinema Filmi)

1970 – Müthiş Türk (Nadya-Nadire) (Sinema Filmi)

1970 – Kaderin Pençesinde (Leyla) (Sinema Filmi)

1970 – Günahsız Katiller (Semra) (Sinema Filmi)

1970 – Fatoş Talihsiz Yavru (Konuk Sanatçı) (Sinema Filmi)

1970 – Ecelin Gölgesinde (Sinema Filmi)

1970 – Ana Gibi Yar Olmaz (Sinema Filmi)

1970 – Adsız Cengaver (Altınay) (Sinema Filmi)

1969 – Ölüm Şart Oldu (Sinema Filmi)

1969 – Çılgınlar Cehennemi (Sinema Filmi)

1969 – Zorro’nun İntikamı (MARİA) (Sinema Filmi)

1969 – Zorro’nun Kara Kamçısı (Sinema Filmi)

1969 – Zorro Kamçılı Süvari (Maria) (Sinema Filmi)

1969 – Zorro Dişi Fantoma’ya Karşı (Sinema Filmi)

1969 – Yılan Soyu (Ayfer) (Sinema Filmi)

1969 – Yayla Kızı Gül Ayşe (Sinema Filmi)

1969 – Talihsiz Gelin (Sinema Filmi)

1969 – Sürgünler (Sinema Filmi)

1969 – Ringo Vadiler Aslanı (Sinema Filmi)

1969 – Nisan Yağmuru (Sinema Filmi)

1969 – Namus Fedaisi (Nazlı) (Sinema Filmi)

1969 – Namluda Beş Kurşun (Sinema Filmi)

1969 – Kirli Yüzlü Melek (İpek) (Sinema Filmi)

1969 – Dikenli Hayat (Nalan) (Sinema Filmi)

1969 – Demir Pençe Casuslar Savaşı (Sinema Filmi)

1969 – Demir Pençe (Mine) (Sinema Filmi)

1968 – Seyyit Han (Keje) (Sinema Filmi)

1968 – Pire Nuri (Hacıhüsrevli Melahat) (Sinema Filmi)

1968 – Parmaksız Salih (Nazan) (Sinema Filmi)

1968 – Malkoçoğlu Kara Korsan (Prenses Dominic Elena) (Sinema Filmi)

1968 – Kızıl Maske (2) (Diana ) (Sinema Filmi)

1968 – Korkusuz Yabancı (Sinema Filmi)

1968 – Hacı Murat Geliyor (Nadya) (Sinema Filmi)

1968 – Dev Adam (Filiz) (Sinema Filmi)

1968 – Beyoğlu Canavarı (Feriha) (Sinema Filmi)

1968 – Aşkların En Güzeli (Sinema Filmi)

1967 – Çirkin Kral Affetmez (Ayşe) (Sinema Filmi)

1967 – Söyleyin Genç Kızlara (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

1967 – Felaket Kuşu (Sinema Filmi)

1967 – Balatlı Arif (Gülşen) (Sinema Filmi)

1966 – İntikam Fırtınası (Sinema Filmi)

1966 – Yedi Dağın Aslanı (Alanya) (Sinema Filmi)

1966 – Yalnız Adam (Kibar Haydut) (Serpil) (Sinema Filmi)

1966 – Kibar Haydut (Serpil) (Sinema Filmi)

1966 – Eşrefpaşalı (Ayşe) (Sinema Filmi)

1966 – Dövüşmek Şart Oldu (Sinema Filmi)

1966 – Büyük İntikam (Sinema Filmi)

1965 – Şoförün Kızı (Hülya) (Sinema Filmi)

1965 – İçimizdeki Boşluk (Sinema Filmi)

1965 – Silahların Sesi (Selma) (Sinema Filmi)

1965 – Silaha Yeminliydim (Zeynep) (Sinema Filmi)

1965 – Pişkin Delikanlı (Sinema Filmi)

1965 – Melek Yüzlü Caniler (Sinema Filmi)

1965 – Kırık Hayatlar (Gülşen) (Sinema Filmi)

1965 – Kardeş Belası (Sinema Filmi)

1965 – Dokuz Canlı Adam (Sinema Filmi)

1964 – İki Sene Mektep Tatili (Sinema Filmi)

1964 – Çöpçatanlar Kampı (Sinema Filmi)

1964 – Lekeli Aşk (Lale) (Sinema Filmi)

1964 – Kral Arkadaşım (Selma) (Sinema Filmi)

1964 – Kamalı Zeybek (Sinema Filmi)

1964 – Güzeller Kumsalı (Sinema Filmi)

1964 – Dağ Başını Duman Almış (Suna) (Sinema Filmi)

1964 – Avanta Kemal (Sinema Filmi)

1964 – Affetmeyen Kadın (Leyla) (Sinema Filmi)

1963 – İki Vatanlı Kadın (Sinema Filmi)

1963 – Çiçeksiz Bahçe (Sinema Filmi)

1963 – Bize de mi Numara (Sinema Filmi)

1963 – Barut Fıçısı (Nur) (Sinema Filmi)

1962 – Sevimli Serseri (Sinema Filmi)

1962 – Meçhule Gidenler (Sinema Filmi)

1962 – Memnu Meyva (Sinema Filmi)

1962 – Kanun Kanundur (Avukat) (Sinema Filmi)

1962 – Gümüş Gerdanlık (Nilgün) (Sinema Filmi)

1962 – Esir Kuş (Mine) (Sinema Filmi)

1962 – Aşk Bekliyor (Sinema Filmi)

1962 – Acı Hayat (Filiz) (Sinema Filmi)

1961 – Yaban Gülü (Nilgün) (Sinema Filmi)