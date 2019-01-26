Nebahat Çehre: “Varoş olmak istiyorum”

Oynadığı dizilerde ve sinema filmlerinde hep zengin kadınları canlandırdığını söyleyen Nebahat Çehre "Köşkten bıktım, biraz varoşu oynamak istiyorum" dedi.

Oynadığı dizilerde ve sinema filmlerinde hep zengin kadınları canlandıran Nebahat Çehre, hep aynı karakterleri canlandırmaktan dolayı sıkıldığını belirterek, “Köşkten bıktım, biraz varoşu oynamak istiyorum” dedi.

“MÜCEVHERLERİM ÇALINDI”

Usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı: “İkon değilim, ama giydiğimi yakıştırırım. Kıyafetlerim çok değerli değil, bazıları 30 senelik. Takılara gelince; bütün değerli mücevherlerim 1990’da çalındı. Evime giren hırsız 19 parçayı alıp götürdü. Geriye hiçbir şey kalmadı.”