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Nebahat Çehre’den şaşırtan kürk açıklaması: Benimki büyükbaş

Nişantaşı'nda görüntülenen Nebahat Çehre, muhabirlerin "Üzerinizdeki kürk gerçek mi?'"sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi. Oyuncu, geçen günlerde giydiği kürk ile eleştirilen Bülent Ersoy hakkında da, "Daha fazla sıkıştırmak doğru değil' yorumunda bulundu.

Güncellenme: 14:48, 06/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Nebahat Çehre’den şaşırtan kürk açıklaması: Benimki büyükbaş

Nişantaşı’nda görüntülenen Nebahat Çehre, muhabirlerin “Üzerinizdeki gerçek kürk mü?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Eti için kesilmiş büyükbaş hayvanın derisinden yapılan bir kürk bu. Artık kürk almıyorum. Zaten satarsam da yardım cemiyetine göndereceğim.”

Geçen günlerde giydiği kürkle eleştirilen Bülent Ersoy hakkında da konuşan Nebahat Çehre, “Bülent Ersoy’un kendi düşüncesi, daha fazla sıkıştırmak doğru değil” yorumunda bulundu.

55 TİLKİNİN KÜRKÜ KULLANILDI

Bülent Ersoy, 55 gümüş tilkiden elde edilen kürkle poz verince hayvansevelerin şimşeklerini üzerine çekmişti. (Depophotos)

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Yayınlanma Tarihi:14:45,