Nebahat Çehre’nin corona virüsü isyanı

Oyuncu Nebahat Çehre geçen gün Nişantaşı'nda bir eczanede görüntülendi. Eczane çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çehre, vitamin almaya geldiğini fakat bütün stokların tükenmiş olduğunu, son zamanlarda hijyen ve vitamin ürünlerine olan yoğun ilgiden dolayı, istediği vitaminleri bulamadığını belirtti.



Nebahat Çehre son zamanlarda tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de vakasına rastlanan corona virüsü için önlemlerini şöyle sıraladı: “Kendi çapımda önlemler alıyorum. Büyük alışverişlerime giderken muhakkak maske ve eldiven takıyorum. Ama normal zamanda, arabada mendillerim var… Bol bol su içmeye çalışıyorum. Arabamda evimde her yeri silmeye çalışıyorum. Her bireyin özellikle çocuklu ailelerin çok daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum.”