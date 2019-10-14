Necip Memili: Saygılar kolay gelsin

‘Karakomik Filmler’ serisinin gala gösterimi öncesi AVM'ye gelip takım elbise alan Necip Memili, yaklaşık bir saat sonra kendi aracıyla ayrıldı. Muhabirlerin fotoğraflarını çektiği esnada zafer işareti yapıp “Acelem var arkadaşlar, ben kaçtım” diyen oyuncu, mütevazi ve samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

SEVGİLİSİ İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Çukur’da canlandırdığı Cumali Koçovalı karakteri ile sevenlerinin karşısında olan ve oyunculuk performansı ile de herkes tarafından takdir edilen oyuncu Necip Memili, galanın ertesi gününde kadın arkadaşıyla el ele İstinyePark’da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve kısa süre de alışverişini tamamlayan başarılı oyuncu, Markalar Sokağı’nda gazetecilerin objektiflerine yakalandı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere “Saygılar, kolay gelsin” diyen oyuncu gelen aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.