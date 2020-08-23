Necip Memili’den ‘maske nasıl takılır’ videosu

Halen etkisini sürdüren corona virüsünden korunmak adına belki de en etkili yöntemlerden biri olan maske kullanımı ne yazık ki doğru bir şekilde hayata geçirilmiyor.

Konulan yasaklara rağmen büyük bir çoğunluğun maskelerini doğru takmadığnı görüyoruz. Bu konuda uyarıda bulunan bir isim de oyuncu Necip Memili oldu.

Maskeyi doğru kullanmanın önemine dikkat çekmek isteyen Memili, sosyal medya hesabından bununla ilgili bir de video paylaştı.

Temmuz ayında baba olan ve bu yüzden konuyla ilgili hassasiyeti daha da artan oyuncu esprili bir dille çektiği ‘maske nasıl takılır’ videosu ile çok sayıda beğeni aldı.