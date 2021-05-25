Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur’un nafaka davasında tanıklık yaptı

İstanbul 7. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Tuğçe Tayfur avukatı ile katılırken, Taner Şafak’ı avukatı temsil etti. Duruşmada Necla Nazır’ın da aralarında bulunduğu 4 tanık dinlendi. Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları ve izleyiciler alınmadı.

Necla Nazır kızı lehine tanıklık yaparken, duruşma eksik hususların giderilmesi için erteledi.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır’ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur kendisi gibi müzisyen olan 7 yıllık eşi Taner Şafak ile 2019 yılında boşanmıştı.

Taner Şafak, mahkemeye başvurarak çocuğu için ödediği aylık bin dolar iştirak nafakasının 2 bin liraya indirilmesini talep etmişti.

Şafak mahkemeye sunduğu dilekçede “Corona virüsü salgını nedeniyle işlerim kötüye gitti ve evlilik hazırlığı içerisinde olduğum için nafakayı ödemekte güçlük çekiyorum” demişti.