Necmi Yapıcı kimdir? Necmi Yapıcı nereli, kaç yaşında?

Necmi Yapıcı, 1972 doğumludur. 1998 yılında başlayan ve 5 yıl boyunca yayınlanan Ayrılsak da Beraberiz adlı dizide canlandırdığı Feridun Bitir karakteriyle ünlenen Necmi Yapıcı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Necmi Yapıcı nereli ve kaç yaşında?

Son olarak bir yapımcının oyuncularını evden çıkıp dizi çekmeye ikna etmeye çalışmasını anlatan Ev Yapımı dizisinde rol alan Necmi Yapıcı hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Necmi Yapıcı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

NECMİ YAPICI KİMDİR?

Necmi Yapıcı, 18 Mart 1972 yılında İzmir Buca'da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezundur.

Kameralar karşısına ilk kez Ayrılsak da Beraberiz dizisiyle geçen Necmi Yapıcı, Seksenler dizisinde canlandırdığı Kahveci Mesut karakteriyle tanınmaktadır. Kahpe Bizans, Kahkaha Show, Hırsızın Oğlu, Dikkat Bebek Var, Reyting Hamdi, En Son Babalar Duyar, Avrupa Yakası, Dayı, Sonradan Görme, Sen misin Değil misin?, Keloğlan Karaprens’e Karşı, Şans Kapıyı Kırınca, İmkansız Aşk, Gemilerde Talim Var, Fesupanallah, Maskeli Beşler: Kıbrıs, Beyaz Melek, Kilit, Osmanlı Cumhuriyeti, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Yalancı Romantik, Anında Görüntü Show, Adanalı, Prenses Perfinya, Papatyam, Babam Sağolsun, Süpertürk, Meryem, Vezir Parmağı ve Kocaman Ailem gibi yapımlarda rol alan Necmi Yapıcı, son olarak Ev Yapımı dizisinde rol almıştır.

1996 yılında okul arkadaşı Melek Şahin ile evlenen Necmi Yapıcı'nın 2000 yılında Emre adlı bir oğlu dünyaya geldi ve 2001 yılında boşandı. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu Nihan Durukan ile evlenmiştir.

Necmi Yapıcı'nın yönetmenliğini yaptığı diziler:

İmkansız Aşk (2006)

Sonradan Görme (2005)

Necmi Yapıcı'nın senaryosunu yazdığı diziler:

En Son Babalar Duyar (2002)

Kahkaha Show (2000)

Dikkat Bebek Var (2000)

Ayrılsak da Beraberiz (5 Sezon, 1999-2003)

Necmi Yapıcı'nın rol aldığı diziler:

Ev Yapımı (Kendisi, 2020)

Seksenler (Kahveci Mesut, 2019)

Kocaman Ailem (Naci Haznedar, 2018)

Meryem (Ertan, 2017)

Seksenler (Kahveci Mesut, 2012-2017)

Babam Sağolsun (Taci, 2011)

Alemin Kıralı (Sihirbaz, 2011)

Papatyam (Harun, 2009-2011)

Yalancı Romantik (Tayfun, 2008-2009)

Prenses Perfinya (Santor, 2008)

Anında Görüntü Show (Kendisi, 2008)

Adanalı (Maymuncuk Nuri, 2008

Gemilerde Talim Var (2007)

Fesupanallah (2007)

İmkansız Aşk (Ankut, 2006)

Sonradan Görme (Feridun, 2005)

Sen misin Değil misin? (Tanju, 2005)

Dayı (Nuri, 2004)

Avrupa Yakası (Sigortacı, 2004)

Reyting Hamdi (Necmi, 2002)

En Son Babalar Duyar (Konuk Oyuncu, 2002)

Kahkaha Show (Bay N, 2000)

Hırsızın Oğlu (Kopuk, (Bölüm oyuncusu, 2000)

Ayrılsak da Beraberiz (Feridun Bitir, 1999-2003)

Necmi Yapıcı'nın rol aldığı sinema filmleri:

Vezir Parmağı (Kamil, 2016)

Detay (Bilgisayar Uzmanı, 2015)

Sadece Sen (Zeki, 2014)

10. Köy Teyatora (Muhtar, 2013)

Süpertürk (Cengiz, 2012)

Yıldız Savaşları: Klon Savaşları (Türkçe Seslendirme, 2008)

Osmanlı Cumhuriyeti (Üzeyir, 2008)

Maskeli Beşler: Kıbrıs (Sebo, 2008)

Kilit (2007)

Beyaz Melek (Ömer, 2007)

Keloğlan Kara Prens’e Karşı (Cin, 2005)

Şans Kapıyı Kırınca (Ercan, 2004)

Kahpe Bizans (Bizans Askeri, 1999)

Necmi Yapıcı'nın rol aldığı Tv filmleri:

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Çilingir Osman, 2008)