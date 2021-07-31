Nedret Güvenç hayatını kaybetti

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nedret Güvenç, 90 yaşında hayata veda etti. Güvenç, 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştı.

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Türk sinemasının usta isimlerinden Nedret Güvenç, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Sinemanın ve tiyatronun efsane ismi, sanat hayatı boyunca birçok ödülün sahibi oldu.

Birbirinden önemli projelerde yar alan Güvenç 1998 yılında Kültür Bakanlığı’nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştı.

SANAT DÜNYASI YASTA

Usta sanatçının ölümü dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler Nedret Güvenç’in ölüm haberinin duyulmasının ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Çiçek Dilligil: “Babamın bayrağını taşıyan en tutkulu öğrencisi, annemin sırdaşı, omuzdaşı, 26 yıllık Avni Dilligil Ödülleri’nin sırtlanıcısı, nikâh şahidim, ustam, Nedret teyzem.. Türk Tiyatrosu yazar, yönetmen, oyuncu, hoca kısaca çok önemli bir tiyatro insanı ile vedalaşıyor. Tiyatronun divası… Sizlerin açtığı yolda bayrak bizde. Elden geldiğince. Hep anlatırdı Nedret teyze, ilk sahneye çıkışı annemin hastalanması ile olmuş, onun yerine acil hazırlanmış. Sonrasında da ilk kendi rolündeki karakterin adı Belkıs imiş. ‘Uğurumsun sen’ derdi. Babamı, hocalığını bana anlatanım idi hep. Şimdi hepsine benden selam edin Nedret teyzeciğim. Nurlar içinde uyuyun.”

Işıl Yücesoy: “Bir ömür sanatla dimdik ayakta kalmak… Sayın Nedret Güvenç gibi çınarı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Başımız sağ olsun.”

Ayşenil Şamlıoğlu: “Sizi her zaman zarafetiniz, hiç yaş almayan güzelim sesiniz, tiyatroyla hiç kopmayan bağınız ile hatırlayacağım. Devriniz daim olsun koca çınar.”

Nilgün Belgün: “Nedret Güvenç’i kaybetmişiz. Mekanı cennet olsun.”