Nefes Nefese 10. yeni bölüm fragmanı geldi mi? ‘Rüya’nın annesi ben miyim?’ (Nefes Nefese 9. bölüm izle)

Nefes Nefese dizisi yayınlanan 9. son bölümde Rüya geçmişin peşini bırakmıyor. Annesini bulmadan hiçbir yere gitmeyecek. Sultan kızının hayattta olduğuna inanıyor. Hatta Atmaca ile yüz yüze gelip ona Rüya’nın annesinin kim olduğunu sorar. Peki, Nefes Nefese'nin 10. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte 9. bölüm izleme linki...

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Nefes Nefes’e 9. son bölümünde Sultan, Rüya'nın kızı olma ihtimali ile geçmişi kurcalamaya başlar. Atmaca'ya açık açık ‘annesi ben miyim’ diye sorar. Rüya Baran’a gerçek ismini açıklar ve annesini bulmak için ona yalan söylediğini söyler ve özür diler. Yusuf, Atmaca'nın Rüya'nın babası olduğundan habersizdir ve onunla konuşmak ister. Peki Nefes Nefes’e 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Nefes Nefes’e 9. son bölüm özeti…

NEFES NEFESE 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Nefes Nefese 9. Bölüm fragmanı henüz Star TV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

NEFES NEFESE FRAGMAN

NEFES NEFESE 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sultan'ın, Alacanlar çiftliğinde çalıştığını öğrenen Atmaca, kızını Yusuf ile görüştürmemek için elinden geleni yapmaya çalışsa da Rüya Yusuf'a verdiği sözü tutmakta kararlıdır. Ayaz, Alacanların davetini kabul eder ve yemeğe gelir. Burada Sultan’ı görünce sıcaktan rahatsız olduğunu söyler ve yemeği erkenden bırakıp kızı ile çekip gider.

RÜYA EVDEN KAÇAR

Rüya eve gelince babasının neyi olduğunu sorar. Ayaz gideceklerini ve o eve bir daha gitmemesini söyler. Rüya Yusuf’u arar ve olanı biteni anlatır. Ayaz gitmekte kararlıdır. Rüya’yı kimse elinden alamayacaktır. Rüya odasının kapısını kilitler. Kızına seslenen ayaz cevap alamayınca kapıyı kırıp içeri girer rüya evden kaçmıştır.

Rüya'nın kendi kızı olma ihtimaliyle yüz yüze gelen Sultan geçmiş sırları eşelemeye başlar. Kızının ölmediğini ve yaşadığını düşünür. Rüya Yusuf’u arar. Yusuf Rüya’nın nerede olduğunu öğrenir. Alelacele evden çıkar.

RÜYA BORAN’A GERÇEĞİ SÖYLER

Rüya Yusuf ile buluşmaya giderken Boran yolunu keser. Rüya’ya herkesin peşinde olduğunu söyler. Rüya Baran’a gerçek ismini açıklar ve annesini bulmak için ona yalan söylediğini söyler ve özür diler. Boran Rüya’yı bırakır. Ayaz’ın adamları ise Rüya’nın peşindedir.

Yusuf’la birlikte çiftliğe dönerler. Yusuf babasına Rüya’nın artık çiftlikte kalacağını ve rızası olmadan gitmeyeceğini söyler. Ayaz, Sultan’ı telefonla arar ve kızının orada olup olmadığını sorar ve buluşmak ister. Şahin Ağa Ayaz ile buluşarak kızının çiftli,kte kalacağını söyler. Ayaz razı değildir. Onun yanı beni yanımdır der. Şahin Ağa’da oğlunun huyunu suyunu bildiğini ve vazgeçmeyeceğini saöyler.

Şahin Ağa Ayaz’la konuştuklarını Yusuf’a söyler. Rüya’yı göndermek ister. Yusuf, Rüya’ya bir söz verdiğini bu durumda da onunla birlikte gideceğini söyler. Rüya’yı da alıp çiftliği terk ederler.

SULTAN: RÜYA BENİM KIZIM MI?

Sultan ile Atmaca konuşurlar. Sultan, Rüya ile ilgili sorular sormaya başlar. Annesi ben miyim diye sorar. Atmaca “annesi değilsin der” Ama Sultan bunu kabul etmez. Atmaca bu konunun Rüya ile onun arasında olduğunu söylemek konuyu kapatır. Sultan yine de vazgeçmeyecektir.

NEFES NEFES DİZİSİ HANGİ GÜN?

Kısa sürede beğeni toplayan Nefes Nefese dizisi Star TV ekranlarında her Pazar akşamı saat 20:00’de yayınlanıyor.