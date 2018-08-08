Nefes Nefese 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nefes Nefese 2. son bölüm izle

Nefes Nefese 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nefes Nefes'e 2. son bölümü ile ekranlara geldi. Sezonun iddialı yapımlarından biri olan dizi geçen hafta ilk bölümünde reytinglerde zirveye oturdu. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dizi severlerin beğenisini kazanan Nefes Nefese dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak merak ediliyor. İşte Nefes Nefese son bölüm izleme linki ve son bölüm özeti...

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Nefes Nefese dizisinin başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda da Uğur Yücel ve Aydın Bulut oturuyor. Son bölümde; annesini bulmak için Berlin’den Suriye’ye doğru yola çıkan Rüya (Melisa Şenolsun), Antakya sınırında ateş altında kalır. Rüya, çatışmanın iyice alevlendiği sırada, Yusuf Alacan (Şükrü Özyıldız) tarafından rehin alınır. O gün bir arazi meselesi yüzünden kaçırılan babasını kurtarmak için sınıra gelmiş olan Yusuf, can havliyle plan yapmıştır: Babasına karşılık, onlardan biri saydığı Rüya!

NEFES NEFESE YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Rüya’yı evine getirip hapsetmesiyle birlikte takas pazarlıkları başlar. Rüya’nın çantasında onu sınıra getiren Nigar’ın verdiği telefon, telefonun içinde de Atmaca lakaplı uluslararası tarihi eser kaçakçısı Ayaz Kıran’ın (Uğur Yücel) Berlin’den yolladığı zümrüt bulunmaktadır.

Zümrüt'ün kaybolduğunu öğrenen Atmaca Antakya’ya gelir. Telefonu taşıyan kızı aramaya başlar. Bilmediği, aradığı kızın kendi kızı olduğudur! Yusuf babasının, Rüya onu rehin alan Yusuf’tan kaçmanın, Atmaca da zümrüte ulaşmanın peşindedir.

Yusuf sonunda babasını rehin tutanlarla bağlantı kurar ve anlaşma yapar. Rüya'yı verip babasını alacaktır. Ancak eve geldiğinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.

NEFES NEFESE YENİ FRAGMAN

NEFES NEFESE SON BÖLÜM