Nefes Nefese 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nefes Nefese 2. son bölüm izle

Nefes Nefese dizisinin başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda da Uğur Yücel ve Aydın Bulut oturuyor. Son bölümde; annesini bulmak için Berlin’den Suriye’ye doğru yola çıkan Rüya (Melisa Şenolsun), Antakya sınırında ateş altında kalır. Rüya, çatışmanın iyice alevlendiği sırada, Yusuf Alacan (Şükrü Özyıldız) tarafından rehin alınır. O gün bir arazi meselesi yüzünden kaçırılan babasını kurtarmak için sınıra gelmiş olan Yusuf, can havliyle plan yapmıştır: Babasına karşılık, onlardan biri saydığı Rüya!
NEFES NEFESE YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Rüya’yı evine getirip hapsetmesiyle birlikte takas pazarlıkları başlar. Rüya’nın çantasında onu sınıra getiren Nigar’ın verdiği telefon, telefonun içinde de Atmaca lakaplı uluslararası tarihi eser kaçakçısı Ayaz Kıran’ın (Uğur Yücel) Berlin’den yolladığı zümrüt bulunmaktadır.
Rüya'ya sizce anahtarı kim vermiş olabilir? #BırakBeni @tmcfilm @startv pic.twitter.com/2s4sqkRl3S
— Nefes Nefese (@dizinefesnefese) 8 Ağustos 2018
Zümrüt'ün kaybolduğunu öğrenen Atmaca Antakya’ya gelir. Telefonu taşıyan kızı aramaya başlar. Bilmediği, aradığı kızın kendi kızı olduğudur! Yusuf babasının, Rüya onu rehin alan Yusuf’tan kaçmanın, Atmaca da zümrüte ulaşmanın peşindedir.
Yusuf sonunda babasını rehin tutanlarla bağlantı kurar ve anlaşma yapar. Rüya'yı verip babasını alacaktır. Ancak eve geldiğinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.
NEFES NEFESE YENİ FRAGMAN