Nefes Nefese 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nefes Nefese 3. son bölüm izle

Star TV'nin yeni dizilerinden Nefes Nefese 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni tanıtımda Boran, Rüya'yı tekrar geri almaya çalışıyor ve havaya ateş açarak ortalığın gerilmesine neden oluyor. İşte Nefes Nefese 3. son bölüm izleme linki ve yeni bölüme dair gelişmeler...

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Başrollerini Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız ve Melisa Şenolsun’un paylaştığı Nefes Nefese 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni fragmana Rüya’nın akıbetinin ne olacağı soruları damga vuruyor. Yeni gelişmeler ve Nefes Nefese 3. son bölüm izleme linki de haberimizde…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yusuf, Rüya'yı yakalayıp takasa götürebilecek mi?

Rüya’ya (Melisa Şenolsun) karşılık babasını kurtarmak için anlaşan Yusuf’u (Şükrü Özyıldız) evde kötü bir sürpriz beklemektedir: Rüya onu hapsettiği odanın kapısını açmış ve evden kaçmıştır.

Takas için söz verdiği saate kadar Rüya’yı bulmak zorunda olan Yusuf yollara düşer. Antakya’yı karış karış arayıp Rüya’yı bulacaktır.

Bu arada Rüya Suriye’deki Boran’a (NikXhelilaj) ulaşmış, annesini bulabilmek için kaçak bir arabayla karşıya geçmek için sözleşmiştir.

Rüya ve Yusuf arasında zamana karşı bir yarış başlar: Yusuf Rüya Suriye’ye geçmeden onu yakalamalı, takasa götürmelidir. Rüya’nın hapis tutulduğu odaya gelip anahtarı kapının üzerinde bulan Alacanların evinde herkes birbirine aynı soruyu sorar: Anahtarı Rüya’ya kim verdi? Alacan ailesi evdeki haini ararken, apar topar Antakya’ya gelen Atmaca (Uğur Yücel) ise zümrütü alan ikinci kızın, Antakya’da olduğunu bilmediği kendi kızı Rüya’nın peşindedir.

Rüya peşindeki Yusuf ve Atmaca’yı atlatıp Suriye’ye geçebilecek mi?

Yusuf Rüya’yı yakalayıp takasa götürebilecek mi?

Babasının hayatına karşılık anlaştığı gibi, Rüya’yı Suriye’ye, ölüme teslim edebilecek mi?

NEFES NEFESE 4. BÖLÜM 2. FRAGMAN