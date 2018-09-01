Nefes Nefese 5.yeni bölüm 2.fragman yayınlandı!

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Nefes Nefese dizisinin yeni bölümünde; Rüya babasına soruyor “Kimin kızıyım baba ben?” Atmaca, Yusuf’u uyarıyor: Dikkat et orası karanlık sular… Başrollerinde usta oyuncu Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız ve Melisa Şenolsun’un yer aldığı dizi konusu ile yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri… İşte merakla beklenen Nefes Nefese 5. yeni bölüm fragmanlar…

NEFES NEFESE YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Alacanlar Çiftliği'ndeki herkes büyük bir umutla Şakir Ağa'nın kurtarılmasını beklemektedir.

Ancak Yusuf (Şükrü Özyıldız) büyük bir ikilem içindedir. Babasını kurtarabilmek için Rüya'yı (Melisa Şenolsun) Boran'ın (Nik Xhelillah) ellerine teslim etmek zorundadır.

Boran ve Yasin hem Rüya'yı hem de zümrüdü ele geçireceklerini düşünürlerken onları bekleyen kötü sürprizden habersizdirler.

Zümrüdü geri almak için her şeyi yapmaya hazır olan Atmaca (Uğur Yücel), Boran ve Yasin'i gözden çıkarır.

Yusuf'un ve Şakir Ağa'nın çiftliğe dönüşü sevinçle karşılanır. Herkes artık hayatlarının normale döneceğini düşünürken gelen bir telefonla her şey alt üst olur.

Ailesini daha fazla tehlikeye atmak istemeyen Şakir Ağa, Antakya'dan taşınmaya karar verir. Çiftliktekiler telaşla toplanırken yerinden kıpırdamayan bir kişi vardır. Şakir Ağa'nın eşi Afet…

Alacan ailesi kaçıp gidecek midir? Yoksa kendi topraklarını Atmaca'ya karşı savunmaya devam mı edeceklerdir?

Selma, Atmaca'yı yakalamak için bir plan yapar. Kılık değiştirip zümrüdün kendisinde olduğu haberini tüm Antakya'ya yayar. Bu haber kısa süre içinde Atmaca'ya ulaşır.

Selma, Atmaca'yı tuzağına çekip onu tutuklamayı başarabilecek midir?

Kızına bir türlü ulaşamadığı için gittikçe endişelenen Atmaca, Rüya'nın aslında burnunun dibinde olduğundan habersizdir. Zümrüdün kaybolmasına sebep olan kızın ölüm emrini verirken aslında namlunun ucunda kendi kızı Rüya vardır.