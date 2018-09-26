Nefes Nefese 9. yeni bölüm fragmanı geldi mi? ‘Hain ben değilim!’ (Nefes Nefese 8. bölüm izle)

Nefes Nefese dizisi yayınlanan 8. son bölümde Yusuf, Ayaz'a planını bildiğini söyler. Rüya'dan kalmasını ister. Yasin yakalanır ve hastanededir. Yusuf ve Salih hainin peşine düşerler. Kıymet Hala'dan Rüya ile ilgili şok bir teklif gelir. 8. bölümde heyecan dolu olaylara sahne olan Nefes Nefese'nin 9. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte 9. bölüm izleme linki...

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Nefes Nefes’e 8. son bölümünde birbirinden heyecanlı anlar yaşandı. Yayınlanan 8. bölümde; Muhittin, Şakir Ağa’ya pavyonda yaşadıklarını anlatır ve hainin kendisi olmadığını söyler. Ayaz Sultan’a veda etmek için buluşmak istediğini söyler. Ayaz’ın adamları ve Baran Yasin’i hastaneden kaçırırlar… Peki Nefes Nefes’e 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Nefes Nefes’e 8. son bölüm özeti…

NEFES NEFESE 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Nefes Nefese 9. Bölüm fragmanı henüz Star TV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

NEFES NEFESE FRAGMAN

NEFES NEFESE 8. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yusuf gerçekleri bildiğini Ayaz Kıran’a söyler. Bunu da kızına kendisinin söylemesini ister. Ayaz yaptığı her şeyin sadece kızı için olduğunu ve onları rahat bırakmasını söyler. Bu arada Boran tutulduğu yerden kaçar ve Rüya’nın odasına girer. Rüya uyumaktadır. Rüya’ya hiçbir şey yapmadan pencereden kaçıp gider. Tam sırada rüya baba diyerek uyanır. Kabus görmüştür. Babasından yanında kalmasını ister.

Ertesi gün çiftliğe gider. Kapıda Yusuf karşılar birbirlerine sarılırlar. Yusuf’la konuşur. Babası ile yaşadıklarını anlatır ama Yusuf herşeyin farkındadır ama birşey söyleyemez. Rüya’dan kalmasını ister. Sultan elinde telefon Ayaz’ın kendisini arayacağı endişesiyle ne yapacağını şaşırır. Dışarı çıkar ve telefonu kırmaya çalışır. O sırada Ayaz’da Sultan’ı aramak ister, fakat tereddüt eder. Yusuf Rüya’ya teklifini tekrar yineler. Rüya da kalmak istemektedir.

AYAZ YEMEĞE DAVET EDİLİR

Kıymet Hala abisi Şakir’e, Rüya’yı babasından Yusuf’a istemelerini söyler. Akşam yemeğe davet etmek isterler. Eğer Rüya giderse Yusuf’ta peşinden gidecektir. Yusuf’a telefon eder ve Rüya’ya babasını yemeğe çağırmasını söylemesini ister. Rüya bu teklifi babasına nasıl söyleyeceğini düşünür. Babasına söylediğinde babası olumsuz yanıt verir. O evden ve Yusuf’tan uzak durmasını söyler.

“HAİN BEN DEĞİLİM”

Salih ve Mercan arasında geçenlerden sonra her ikisi de diken üsündedir. Birbirlerine kaçamak cevaplar verirler. Bu arada Yasin yakalanmıştır. Fakat evdeki hainin kimliği hala bir sırdır. Cevdet, Baran’ı sorguya çeker. Yusuf ve Salih hainin kim olduğunu öğrenmek için pavyona gidip Aleyna’yı bulurlar. Aynı anda enişte Muhittin de Şakir Ağa ile buluşup olanı biteni anlatır ve hainin kendisi olmadığını söyler. Aleyna o gece olanları anlatır ama Yusuf inanmaz.

Yusuf, mesajın çekildiği gece Muhittin’in pavyonda olduğunu öğrenir ve babası Şakir Ağa’ya telefon edip durumu anlatır. Ayaz sonunda Sultan’ı aramaya cesaret eder ve ondan veda etmek için buluşmak ister. Ayaz’a cevap veremeden Ganime gelir ve telefonu kapatmak zorunda kalır. Baran ve Cevdet’in adamları, Yasin’i kaçırırlar…

NEFES NEFESE 8. BÖLÜM İZLE