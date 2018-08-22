Nefes Nefese yeni bölüm neden yok? Nefes Nefese yeni bölüm ne zaman?

Nefes Nefese yeni bölüm neden yok? Nefes Nefese yeni bölüm ne zaman?

Star TV'nin yeni dizilerinden Nefes Nefese dizi severler tarafından ilgiyle karşılandı. Televizyonu açan izleyiciler kötü haberi aldı. Nefes Nefese'nin bu akşam tekrar bölümü yayınlanıyor. Peki Nefes Nefese yeni bölüm neden yok? Nefes Nefese yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte dizi hakkında son gelişmeler...

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Üçüncü bölümüyle ekrana gelen Nefes Nefese yine birinciliği bırakmadı. Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun'un yer aldığı, Şebnem Hassanisoughi, Gülçin Santırcıoğlu, Caner Şahin, Ezgi Şenler, Macit Sonkan, Zeyno Eracar, Nik Xheliau, Deniz Hamzaoğlu, Sever Avcı, Hülya Duyar, İpek Ayaz Kortunç gibi başarılı oyuncuların yer Nefes Nefese dizisi bayram nedeniyle tekrar bölümü ile ekranlara geldi. Nefes Nefese yeni bölümüyle 29 Ağustos Çarşamba Star’da yayınlanacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Rüya’ya (Melisa Şenolsun) karşılık babasını kurtarmak için anlaşan Yusuf’u (Şükrü Özyıldız) evde kötü bir sürpriz beklemektedir: Rüya onu hapsettiği odanın kapısını açmış ve evden kaçmıştır.

Takas için söz verdiği saate kadar Rüya’yı bulmak zorunda olan Yusuf yollara düşer. Antakya’yı karış karış arayıp Rüya’yı bulacaktır. Bu arada Rüya Suriye’deki Boran’a (NikXhelilaj) ulaşmış, annesini bulabilmek için kaçak bir arabayla karşıya geçmek için sözleşmiştir.

Rüya ve Yusuf arasında zamana karşı bir yarış başlar: Yusuf Rüya Suriye’ye geçmeden onu yakalamalı, takasa götürmelidir. Rüya’nın hapis tutulduğu odaya gelip anahtarı kapının üzerinde bulan Alacanların evinde herkes birbirine aynı soruyu sorar: Anahtarı Rüya’ya kim verdi? Alacan ailesi evdeki haini ararken, apar topar Antakya’ya gelen Atmaca (Uğur Yücel) ise zümrütü alan ikinci kızın, Antakya’da olduğunu bilmediği kendi kızı Rüya’nın peşindedir.

Rüya peşindeki Yusuf ve Atmaca’yı atlatıp Suriye’ye geçebilecek mi? Yusuf Rüya’yı yakalayıp takasa götürebilecek mi?

Babasının hayatına karşılık anlaştığı gibi, Rüya’yı Suriye’ye, ölüme teslim edebilecek mi?