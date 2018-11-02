Sen Anlat Karadeniz 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nefes’i bekleyen korkunç sürpriz ne?

Sen Anlat Karadeniz, 29. yeni bölüm fragmanı ile hem merak hem de heyecan yarattı.Yeni bölümde neler olacak? Yiğit odasında kilitlidir, mum yere düşüp perdeyi tutuşturur. Nefes oğlunu kurtarabilecek mi? Son bölümde; Vedat amacına ulaşmıştır. Yiğit’in velayeti artık ondadır. Yiğit’i zorla da olsa annesinden koparmayı başarmıştır. Nefes oğlunun elinden alınmasını çaresizce kabullenmek zorunda kalmıştır. Tahir, Yiğit’i geri getirmenin yolunu bulacağını söylese de yapacak çok da birşey yoktur. Bu arada Vedat Mercan’ın iyileştiğini anlar. Konuşma ihtimaline karşı, Mercan ve Nazar’ı tehdit etmeyi de ihmal etmez…

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Sen Anlat Karadeniz 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz 29. yeni bölüm fragmanında Vedat, Nefes’e karşı son kozunu oynar. Elindeki bir pakete “Nefes için cehenneme bir bilet” der. Yayınlanan son bölümde ise; Vedat’ın Yiğit’in velayetini alması ve onu kendi evine götürmesi Nefes’i perişan eder. Tahir, Nefes’e destek olmaya çalışsa da çaresizdir. Vedat, Yiğit’e yakınlaşmaya çalışsa da başarılı olamaz ancak vazgeçmeye de niyeti yoktur. İşte Sen Anlat Karadeniz 29. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti…

SEN ANLAT KARADENİZ 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





SEN ANLAT KARADENİZ 28. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nefes oğlu Yiğit’in ardından gözyaşlarına boğulur. Tahir, Nefes’e oğlunu getireceğine söz verir. Yiğit, arabada annesini istediğini Vedat’la gitmek istemediğini haykırır. Tahir arabasına atladığı gibi Vedat ve Yiğit’in peşinden gider.

Vedat, eve geldiklerinde Tahir de peşleriden gelmiştir. Tahir, Yiğit’i geri alacağını söyler. Vedat Yiğit’i eve sokar. Yiğit Tahir’e seslensede iş işten geçmiştir. Tahir, dışarıda Yiğit’e korkmamasını haykırır. Vedat, Yiğit’le konuşmaya çalışır, ancak onun “seni sevmiyorum” sözleri karşısında çaresiz kalır.

“KEŞKE TAHİR ABİ BABAM OLSAYDI”

Vedat’ın Yiğit’in velayetini nasıl aldığı açığa çıkar. Nefes oğlunu haftada bir görecektir. Bunu duyunca yıkılır. Vedat, oğlu Yiğit’e yaklaşmanın çarelerini arar. Yiğit’in, “keşke Tahir abim babam olsaydı” sözleri çileden çıkarsa da sabreder.

Yiğit odada tek başına ağlarken içeri Nazar girer. Nazar’a annesini ve Tahir’i çok özlediğini söyleyince Nazar annesini araması için telefonu getirir. Yiğit annesi ile görüntülü konuşur.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

VEDAT MERCAN’IN İYİLEŞTİĞİNİ ANLIYOR

Vedat, Mercan’ın iyileştiğini anlamıştır. Ancak onun konuşma ihtimaline karşı kardeşi Nazar’ın elinde olduğunu söyleyerek gözdağı verir. Nefes, Tahir’e Yiğit olmadan nasıl dayanacağını sorar. Tahir bir yolunu bulacağını söyler. Asiye, Tahir ve Nefes’in bulunduğu odaya girer. Tahir’e onları yalnız bırakmasını söyler. Nefes’i acısını hafifletmek için teselli etmeye çalışır.

YİĞİT’İN TAVRI VEDAT’I ÇİLEDEN ÇIKARIYOR

Avukat Esma Tahir’e herşeyin yasal olduğunu şimdilik yapacak birşey olmadığını söyler. Tahir, Nefes’in elinden tutar ve gidiyoruz der. Asiye ve Saniye Hanım nereye gittiklerini sorsa da cevap alamazlar. Vedat kahvaltıda Yiğit’in omleti yere atmasına çok sinirlenir. Yerden aldığı omleti tekrar tabağına koyar ve yemesini ister.

YİĞİT’İN BABASI BENİM

Saniye Hanım, Nefes yüzünden yaşananlara artık tahammül edemez. Söylediği sözler Asiye’yi çileden çıkarır. Nefes’i birbirlerine verdikleri sözleri hatırlaması için getirdiği yerde, Yiğit’i mutlaka Vedat’ın elinden alacağını ve “Yiğit’in babası benim” der.

TAHİR’İN PLANI NEFES’İ SİNİRLENDİRİR

Nefes ve Tahir, Ali ile buluşur. Tahir’in bir planı vardır. Rüstem’i konuşturmanın bir yolunu bulmak zorundadır. Ancak bir sorun vardır, çünkü Rüstem hapistedir ve Tahir’de içeri onun yanına girmek istediğini söyleyince Ali, onun delirdiğini sanır. Tahir’in planı Nefes’i çok sinirlendirir. Yiğit’ten sonra Tahir’i de kaybetmek istemez.

Yiğit’i kaybeden Nefes umudunu yitirmek üzereyken elinden Tahir tutar. Nefes’e kim olduğunu hatırlatan Tahir, karısını tekrar ayağa kaldırabilecek mi? Oğlum dediği Yiğit’i Vedat’ın elinden kurtarabilecek mi? Yiğit, Vedat karşısında güçlü durmaya çalışırken Vedat’ın sabrını zorlar. Vedat oğluna yaklaşmak için her yolu denerken Yiğit baba olarak kendine çoktan Tahir’i seçmiştir. Nefes’i oğlunun yokluğuyla sınayan Vedat, onu sonucunu bildiği bir tercihe zorlar. Tahir mi Yiğit mi diyen Vedat, Nefes’i elde etmeyi başarabilecek mi?