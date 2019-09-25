Nehir Erdoğan nereli ve kaç yaşında? Nehir Erdoğan kimdir?

Şu sıralar Benim Adım Melek dizisinde, Melek karakterini canlandıran Nehir Erdoğan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Nehir Erdoğan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler...

Nehir Erdoğan, 16 Haziran 1980 doğumludur. Televizyon ekranlarında ilk kez Koçum Benim adlı dizi ile yer alan Nehir Erdoğan hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde…

NEHİR ERDOĞAN KİMDİR?

Nehir Erdoğan, 16 Haziran 1980 yılında İzmir'de doğmuştur. Aslen baba tarafından Malatya'lıdır. İzmir Selma Yiğitalp Anadolu Lisesinde okudu. 1998-2002 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde okudu. Ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde okudu. Nehir Erdoğan televizyona hayatına TRT 1’de yapmış olduğu sunuculuk ile başladı. 2001-2003 yılları arasında canlı yayınlanan Telepazar isimli programda sanat, müzik ve kültür haberleri sunmuştur. Ardından ilk dizi projesi olan ve 2002-2004 yılları arasında yayınlanan Koçum Benim adlı dizide Pelin karakterini canlandırmıştır.

Bugüne kadar Estağfurullah Yokuşu, Yabancı Damat, Tatlı Bela Fadime, Ay Işığı, Avukatlar, Aşk Bir Hayat, Son ve Reaksiyon gibi projelerde rol alan Nehir Erdoğan, 2014 yılında yönetmen Ahmet Sesigürgil ile dünya evine girdi.

Şimdilerde Benim Adım Melek adlı dizide Melek karakterine hayat veren Nehir Erdoğan 1.74 metre boyunda, 51 kilo ve İkizler burcudur.

Nehir Erdoğan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2002 – 2004 – Koçum Benim (Pelin) (TV Dizisi)

2003 – Hababam Sınıfı Merhaba (Kız İsmail) (Sinema Filmi)

2003 – Estağfurullah Yokuşu (Gümüş) (TV Dizisi)

2004 – 2007 – Yabancı Damat (Nazlı) (TV Dizisi)

2004 – Okul (Güldem) (Sinema Filmi)

2007 – 2008 – Tatlı Bela Fadime (Fadime) (TV Dizisi)

2007 – Taammüden Cinayet (Kısa Film)

2008 – Ay Işığı (Başak) (TV Dizisi)

2008 – Meleğin Sırları (Ebru) (Sinema Filmi)

2009 – 2010 – Aşk Bir Hayal (Asmin) (TV Dizisi)

2012 – Son (Aylin) (TV Dizisi)

2013 – Silsile (Ece) (Sinema Filmi)

2014 – Kod Adı Reaksiyon (Duygu) (TV Dizisi)

2017 – Çi (Nilay) (İnternet Dizisi)

2018 – İkizler Memo Can (Melek) (TV Dizisi)

2019 – Benim Adım Melek (Melek) (TV Dizisi)