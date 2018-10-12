Nejat İşler, alışkanlıklarından vazgeçemiyor

46 yaşındaki oyuncu Nejat İşler, geçtiğimiz yıllarda geçirdiği septik şok nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalmış, rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle el parmaklarından bazıları kesilmişti. Ancak Nejat İşler, kendisini bu hale getiren zararlı ürünlerden vazgeçememesi dikkat çekti.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Yoğun alkol ve sigara tükettiği için ölümün eşiğinden dönen usta oyuncu Nejat İşler, doktorlarının yasaklamasına rağmen bu zararlı ürünleri kullanmaktan vazgeçmiyor. Önceki gece Asmalımescit’te bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar alkol ve sigara içtiği gözlemlendi.

