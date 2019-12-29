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Nejat İşler Çukur’da! Çukur’a sürpriz karakter…
Nejat İşler Çukur’da! Çukur’a sürpriz karakter…
Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un oyuncu kadrosuna Nejat İşler de katıldı. Nejat İşler, dizide Yamaç'ın baş düşmanı Çağatay olarak izleyici karşısına çıkacak.
Sozcu.com.tr
Magazin 29 Aralık 2019 - 14:22

Büyük bir ilgiyle izlenen Çukur dizisine bomba bir transfer daha gerçekleşti. Son olarak Behzat Ç. dizisinde Ercüment Çözer karakteri ile seyirci karşısına çıkan Nejat İşler, Çukur oyuncuları arasına katıldı.

YAMAÇ’IN YENİ DÜŞMANI ÇAĞATAY

Çukur’da izleyicilerin karşısına yine “kötü adam” rolü ile çıkacak olan Nejat İşler’in dizideki ismi Çağatay olacak. Yamaç’ın bugüne kadarki en zorlu düşmanı olacak Çağatay’ın nasıl bir karakter olacağı merak uyandırıyor.

Son güncelleme: 14:23 - 29.12.2019