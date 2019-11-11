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Nejat İşler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni mi? Kendisi yanıtladı…
Nejat İşler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni mi? Kendisi yanıtladı…
Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'e konuk olan ünlü oyuncu Nejat İşler, hakkında merak edilenlere yanıt verdi. Ekşi Sözlük yazarlarından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la benzerliği ve akrabalık derecesiyle ilgili gelen sorular üzerine, İşler'in verdiği cevap dikkat çekti.
Magazin 11 Kasım 2019 - 20:09

Oyuncu Nejat İşler, konuk olduğu Ekşi Sözlük’te kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Ekşi Sözlük yazarlarından gelen soruları yanıtlayan ünlü sanatçı, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni misiniz, akrabalığınız var mı” sorusunu da yanıtladı. İşler, Erdoğan ile herhangi bir akrabalık bağının olmadığını, söylentilerin “şehir efsanesi” olduğunu belirtti.

İşte İşler’in o sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde;

“yok. ama enteresan, gerçek yeğeni benim mahalleden arkadaşım, ali.”

“şehir efsanesi”