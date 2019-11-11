Nejat İşler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni mi? Kendisi yanıtladı…
Oyuncu Nejat İşler, konuk olduğu Ekşi Sözlük’te kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.
Ekşi Sözlük yazarlarından gelen soruları yanıtlayan ünlü sanatçı, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni misiniz, akrabalığınız var mı” sorusunu da yanıtladı. İşler, Erdoğan ile herhangi bir akrabalık bağının olmadığını, söylentilerin “şehir efsanesi” olduğunu belirtti.
İşte İşler’in o sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde;
“yok. ama enteresan, gerçek yeğeni benim mahalleden arkadaşım, ali.”
“şehir efsanesi”