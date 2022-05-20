Nejat İşler’den ‘Erşan Kuneri’ göndermesi: Benzer bir kafa…

Oyuncu Nejat İşler, 'Erşan Kuneri' dizisiyle ilgili tartışmaya gönderme yaptı: "Benzer bir kafa, festivalde 'Şu kadara film yaptık, üç kuruşa yapanlarla aynı kategoride değerlendirildik' diye eziklenmişti."

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Oyuncu Nejat İşler, Cem Yılmaz ve Zafer Algöz’ün ‘Erşan Kuneri’ dizisiyle ilgili sosyal medyada tartışma yaratan açıklamalarına gönderme yapan bir tweet attı.

Antalya Film Festivali’nde yaşadığı bir olayı anlatan İşler, “Buna benzer bir kafa, yıllar evvel Antalya Film Festivali sonuçlarını beğenmeyince ‘Biz şu kadara film yaptık, üç kuruşa film yapanlarla aynı kategoride değerlendirildik’ diye eziklenmişti. Aslolan hikayedir. Bunu en iyi bilenler hikaye anlatıcılarıdır” ifadelerini kullandı.

ZAFER ALGÖZ: ‘GİBİ’NİN BU SEVİYEYE GELMESİ İÇİN…

‘Erşan Kuneri’ dizisinde rol alan Zafer Algöz, bir Twitter kullanıcısının diziyle ilgili “İçinde bir tık ‘Gibi’ esintisi hissettim gibi” yorumuna “Gibi’nin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek” yanıtını vermişti.

Algöz, bu yorumunun ‘yapıcı’ olmadığını düşünen başka bir takipçisine de “Nişastalı su muhallebisiyle, kaymaklı ekmek kadayıfını mukayese etmeyelim derim. Yoksa tabii ki herkesin zevki birinci mevki” demişti.



CEM YILMAZ: HADİ GÜLÜM BENİM

Cem Yılmaz da Twitter’da diziyle ilgili “Maalesef çok kötü” yazan sosyal medya kullanıcısına “Hayır Osmancım değil. Yalnızca sana göre değil. Hepsi bu. Lütfen artık boş işleri bırak :) Sevdiğin şeylerden bahset vaktini onlara ver hadi gülüm benim, canım, şeker kardeşim. Seni seviyorum bay” diye cevap vermişti.

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