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Nejat İşler’den hastaneye kaldırıldı iddiasına yanıt

Oyuncu Nejat İşler hastaneye kaldırıldığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yayınlanma: 13:38 - 15 Eylül 2023 Güncellenme:
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Nejat İşler’den hastaneye kaldırıldı iddiasına yanıt

Alkol nedeniyle Nişantaşı’ndaki bir hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Nejat İşler Instagram hesabından açıklama yaptı.

‘Zaferin Rengi’ filminin setinden paylaşım yapan oyuncu, “İşimdeyim gücümdeyim” ifadesini kullandı.

Nejat İşler, 2014 yılında akciğer enfeksiyonu ve septik şok nedeniyle üç ay hastanede tedavi görmüştü. El parmaklarından bazıları kesilen İşler, yoğun alkol ve sigara tükettiği için ölümün eşiğinden dönmüştü.

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Instagram Nejat İşler Nişantaşı oyuncu
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