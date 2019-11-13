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Nejat İşler’den parmağını kaybettikten sonra
Nejat İşler’den parmağını kaybettikten sonra
Oyuncu Nejat İşler kan zehirlenmesi teşhisiyle Eylül 2014'te 95 gün hastanede yatmış ve sevenlerini bir hayli korkutmuştu. İşler'in bu süreçte el parmaklarından ikisi de kesilmişti. Başarılı oyuncu bu kaybıyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya şaşırtıcı bir yanıt verdi.
Magazin 13 Kasım 2019 - 08:07

Her ne kadar İstanbul’dan uzakta bir yaşamı tercih etmiş olsa da zaman zaman yer aldığı projelerle takipçilerinin karşısına çıkan Nejat İşler, son olarak yeniden çekilen Behzat Ç.’nin kadrosuna katılmıştı. Geçtiğimiz gün Ekşi Sözlük kullanıcılarının sorularını yanıtlayan İşler burada kendisine yöneltilen; “Parmağınızı kaybetmek sizi nasıl etkiledi?” şeklindeki bir soruyu… “Tavlada zar alamıyorum, pulları falan değiştiremiyorum. Sol elimi kullanıyorum” sözleriyle yanıtladı.

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