Nejat İşler’in olaylı gecesi
Oyuncu Nejat İşler, önceki akşam Asmalımescit'te görüntülendi. İşler, alkolün dozunu kaçırınca kendisini görüntüleyen muhabirlere küfür ederek orta parmak işareti yaptı.
Uzun zamandır gece hayatında görünmeyen oyuncu Nejat İşler, önceki akşam Asmalımescit’te bir mekan çıkışında Rıza Kocaoğlu ve yönetmen Uluç Bayraktar ile objektiflere yansıdı.
Alkolü fazla kaçıran Nejat İşler, kendisini görüntüleyen muhabirlere küfürler yağdırdı.
TAKSİYE GÜÇLÜKLE BİNDİ
İşler, Kocaoğlu’nun omzuna tutunarak kendilerine çağrılan taksiye doğru yürürken ayakta güçlükle durdu.
“İSPAT EDİN, MAHKEMEYE GİDİN”
Muhabirler Nejat İşler’e “Ağza alınmayacak küfür ettiniz, size yakışmadı” dedi. “İspat edin, mahkemeye gidin” sözleriyle karşılık veren İşler, bindiği taksinin camını açarak muhabirlere orta parmak yapıp kahkaha attı.