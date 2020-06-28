Zeki ve Metin'in başrollerinde yer aldığı Nereden Çıktı Bu Velet filminde miras kavgası nedeniyle öldürülmek istenen küçük bir çocuğu tesadüfen bulan iki arkadaşın başına gelen komik olaylar anlatılıyor. Peki Nereden Çıktı Bu Velet konusu ne, oyuncuları kimler?

Zeki ve Metin’in en sevilen filmlerinden biri olan 1975 yapımı filmde ikilinen iyi niyetlerinde dolayı başlarına gelmeyen kalmıyor. Peki Nereden Çıktı Bu Velet filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

NEREDEN ÇIKTI BU VELET KONUSU?

İki saf ve iyi niyetli adam bir gün peşlerine takılan küçük bir çocuğu evlerine götürürler. Ama bekar oldukları için ev sahibinden çekinmektedirler ve çocuğu saklamak için çeşitli yollar denerler. Bir süre sonra çocuğun yüklü bir servete sahip olduğu ortaya çıkar.

NEREDEN ÇIKTI BU VELET OYUNCULARI

Nereden Çıktı Bu Velet filmi oyuncuları arasına Saadet Gürses, Nisa Serezli, Hale Soygazi, Zeki Alasya, Metin Akpınar yer alıyor.